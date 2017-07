The Horrors em Lisboa e Porto para apresentar 5º álbum de estúdio

Publicado em 30 Junho 2017 por RUA

The Horrors lançam o seu álbum incrivelmente assertivo – ‘V‘ – a 22 de Setembro. Em Dezembro, chegam a Portugal para apresentar este novo trabalho ao vivo dia 9, no Hard Club, no Porto, e dia 10, no Lisboa Ao Vivo.

Este disco surge na sequência do primeiro single – ‘Machine‘ – que revela a banda no seu melhor estilo majestoso e imperial, embora as dez faixas do álbum sejam tão diversificadas que quando a canção final, o futuro single, ‘Something To Remember Me By‘, assume géneros como dance, trance e pop dos anos 80, isso pareça não só a coisa mais natural do mundo da música, como também a mais surpreendente. ‘V‘ apresenta o grupo no auge da sua força, demonstrando um sentido de exploração verdadeiramente libertador.

“É um risco, ” refere Faris Badwan, ao discutir a audaciosa recusa da banda em ficar parada. “Mas a vida não é lá muito divertida sem riscos. É a antítese de ser criativo se soubermos sempre o que vamos fazer.“

O teclista Tom Cowan prossegue: “É natural, se realmente nos virmos a nós próprios como artistas, progredir e não jogar pelo seguro. Bowie antecipou a situação moderna de não ser capaz de ficar no mesmo sítio durante muito tempo, e eu fico frustrado com as bandas que não se mexem, porque isso depois transforma-se numa carreira.“

As artes finais do álbum são do talentoso artista de efeitos visuais e realizador Erik Ferguson, conhecido pela sua visão criativa intrigante e abstracta.

‘V‘ foi gravado em Londres, com o produtor Paul Epworth, que trabalhou com FKA Twigs, Lorde, Rihanna, Adele, London Grammar, Florence + The Machine, Coldplay, U2 e Paul McCartney, entre muitos outros.

O álbum inclui:

HOLOGRAM

PRESS ENTER TO EXIT

MACHINE

GHOST

TWO WAY MIRROR

WEIGHED DOWN

WORLD BELOW

GATHERING

IT’S A GOOD LIFE

SOMETHING TO REMEMBER ME BY

Este ano, The Horrors, após já terem actuado enquanto banda de suporte dos Depeche Mode em alguns dos seus concertos em estádios na Europa, irão tocar num pequeno espetáculo em Londres, no Omeara, a 11 de Julho, seguindo-se o Latitude Festival, a 14 de Julho, que será o único concerto em festivais no Reino Unido.

The Horrors farão uma trournée europeia em Novembro e Dezembro. Os bilhetes estão à venda a partir de sexta-feira dia 30 de Junho.