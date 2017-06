The Gift no 23º Super Bock Super Rock

Publicado em 20 Junho 2017 por RUA

Falta menos de um mês para o Super Bock Super Rock. De 13 a 15 de Julho, o Parque das Nações em Lisboa vai receber mais uma celebração da melhor música autêntica. Com nomes tão gigantes como Red Hot Chili Peppers, Future, Deftones, Fatboy Slim, entre outros, o cartaz completa-se com umas melhores bandas portuguesas das últimas duas décadas: The Gift vão espalhar a sua magia dia 14 de Julho, no Palco Super Bock.

De Alcobaça para todo o país – e também para o mundo! É esse o percurso dos The Gift, verdadeiros pioneiros da música independente em Portugal. Especialista em juntar o melhor pop-rock à música eletrónica, a banda de Sónia Tavares, Nuno Gonçalves, John Gonçalves e Miguel Ribeiro, conta, com vários discos, com a rara capacidade de conquistar tanto o grande público como a crítica especializada.

Os concertos são um dos pontos fortes da banda, marcados por uma energia contagiante e um desejo constante de surpreender o público. Já se apresentaram um pouco por toda a Europa, mas também nos EUA, Canadá, Austrália e até na Ásia. No Brasil e em Espanha os fãs são tantos que a banda portuguesa já se sente em casa.

Depois de alguns discos produzidos por Howie B e Ken Nelson, apresentam-nos agora aquele que a própria banda considera o álbum de uma vida: “ALTAR”. Produzido por Brian Eno e misturado por Flood, o disco tem dez canções, “feitas durante dois anos, pensadas ao longo de três e sonhadas ao longo de vinte e dois”. Canções que convidam à celebração do presente. Um convite para dançar muito e vibrar à luz de uma banda que não perde o entusiasmo de sempre. Lugar ideal para viver tudo isso? Dia 14 de Julho, no Palco Super Bock. Os The Gift são, assim, a peça que faltava de um convite irresistível. Está tudo a postos para que se realize mais uma edição histórica do Super Bock Super Rock.

Cartaz Completo:

13 de julho

Palco Super Bock – Red Hot Chili Peppers, The New Power Generation feat. Bilal,

Capitão Fausto

Palco EDP – The Legendary Tigerman, Kevin Morby, The Orwells, Boogarins,

Alexander Search

Palco Carlsberg – Tuxedo, Xinobi + Moullinex

Palco LG by SBSR.FM – Throes + The Shine, Manuel Fúria e os Náufragos,

Minta & The Brook Trout

14 de julho

Palco Super Bock – Future, London Grammar, The Gift

Palco EDP – Pusha T, Língua Franca (Capicua + Emicida + Rael + Valete), Akua Naru, Slow J, Jesse Reyez

Palco Carlsberg – Celeste/Mariposa, Rocky Marsiano & Meu Kamba Sound, Beatbombers

Palco LG by SBSR.FM – NBC, Octapush, Keso

15 de julho

Palco Super Bock – Fatboy Slim, Deftones, Foster The People

Palco EDP – Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie, Silva,

James Vincent McMorrow, TaxiWars, Silva, Bruno Pernadas

Palco Carlsberg – Monki, Marquis Hawkes, Magazino

Palco LG by SBSR.FM – Sensible Soccers, Black Bombaim, Stone Dead