The Gift disponibilizam, no dia 21 de junho, o primeiro concerto Pay-Per-View

Publicado em 11 Junho 2021 por RUA FM

No dia em que assinalam cinco meses desde o lançamento da REV, a primeira APP no mundo de uma banda a reunir todo o catálogo, uma rede social e ainda conteúdo exclusivo produzido pelos próprios, os The Gift dão mais um passo ambicioso e adicionam uma nova modalidade à plataforma. Desta forma, os fãs que não tenham optado pela subscrição paga, vão agora passar a ter a oportunidade de assistir aos conteúdos exclusivos através da opção de pay-per-view.

Para dar início a este modelo de consumo tailor made dos conteúdos da plataforma, a banda vai regressar ao Cine-Teatro de Alcobaça, dia 21 de junho, para um espetáculo que será transmitido em exclusivo na app REV, gratuitamente para todos os subscritores, e disponível por 4€ para os restantes fãs. Para assistir a este espetáculo único e irrepetível, basta aceder a revthegift.pt ou através da app em App Store e Google Play.

“Milhares de horas de conteúdos. Originais. Mais do que o famoso baú, a REV tem-nos dado a hipótese de estarmos ativos no presente…. a musica em 2021 não é só notas e estética e concertos. É podermos fazer e realizar vídeos, versões de outros, entrevistas de vida, documentar os produtos da nossa terra. A REV é um projeto multidisciplinar e a partir de dia 21 é também mais aproximado do consumidor final. O concerto exclusivo em Alcobaça no dia 21 de Junho será também a oportunidade para as pessoas poderem desfrutar por 4 euros de um concerto no conforto do lar, com um som e uma imagem especialmente criados para o evento. REV é estar perto de quem sempre nos apoiou”, explica Nuno Gonçalves.

A aplicação REV permite aos fãs terem acesso a todo o catálogo da banda, músicas nunca antes ouvidas, aceder a uma rede social própria, assistir aos mais emblemáticos espetáculos dos The Gift, documentários, e ainda programas de autor criados e apresentados pelos quatro elementos do grupo, em exclusivo para os seus subscritores. A programação da REV é atualizada todas as semanas com novos episódios das séries de autor e dos podcasts exclusivos, espetáculos ao vivo disponibilizados, novos documentários revelados, e novidades sempre inesperadas na rubrica Lost and Found.

Programação:

Na pele de…

Na pele de outros sem deixar de ser quem é. Com a voz que é só sua vai entrando na voz de quem mais ouve. Na Pele De, um programa de Sónia Tavares.

Post

Muito mais que um diário. No Post ouvimos o pulso da semana. Ouvimos o tacto de cada imagem, a sombra de cada palavra., o eco de cada voz. Post, um programa de rádio de Nuno Gonçalves. Aos domingos na REV.

Driving you slow

Uma viagem. Um convidado. A companhia de alguém que passou e ficou na nossa vida. Uma boleia até onde o destino quiser. Um programa de Sónia Tavares.

Track by Track

As canções dos Gift despidas. O que faz cada instrumento, as vozes por detrás da voz, os sons por detrás do som. Em estúdio decompomos a música e damos uma nova visão de cada canção. Um programa de Nuno Gonçalves.

Quem é quem?

Uma conversa sem início. Segundo a segundo revelamos um pouco mais. Um convidado, uma história, um caminho, os caminhos da vida de cada um. Quem és afinal… devemos sempre ouvir até ao fim. Um programa de rádio de Nuno Gonçalves.

REV Live…

A quinta-feira é dia de direto. As questões são colocadas na rede social da REV e, como sempre, os Gift respondem na primeira pessoa.

Intercontinental

Histórias de Portugueses que se aventuram além-fronteiras, ou estrangeiros que se apaixonam pelas nossas paragens. Intercontinental, um programa de John Gonçalves.

REV Show — EA Live Show

Na seção shows estreia o espetáculo gravado a 12 de outubro de 2019 no Campo Pequeno, em Lisboa. Créditos: Fundação Eugénio de Almeida, Adega Cartuxa e EA LIVE.

Lost and Found — Remix Vulcão

Em estreia absoluta uma nova remix de Vulcão com direito a videoclip. Remistura realizada em 2012 para o tema Vulcão do álbum Verão.