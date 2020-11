The Gift criam aplicação REV: uma nova forma de conhecer a banda em formato 360º

Publicado em 11 Novembro 2020 por RUA FM

Os Gift criaram uma aplicação que conta a história que já têm e que, simultaneamente, permite escrever uma outra a partir daqui.

Um conteúdo que pretende quebrar barreiras.

Não só garantindo um contacto permanente e direto com o público mas também uma total liberdade de criação e comunicação constante, sem limites e sem constrangimentos.

Um verdadeiro ecossistema de memorabilia, do presente e do futuro The Gift que honra e celebra o percurso da banda que simboliza o movimento DIY (do it yourself) em Portugal.

Sobre o nome da aplicação, REV é evolução.

Para os Gift, evolução é olhar pelo retrovisor e perceber todas as estradas que percorreram e aquilo que viveram até aqui. Mas é também olhar em frente e poder dar a conhecer, de uma forma única, aquilo que vão ser no futuro com total liberdade para criar, fazer e refazer.

REV é o reflexo da palavra VER e esta é a oportunidade de conhecer os The Gift por dentro. Ver quem são de verdade.

Além de compilar todo o histórico da banda, a App REV inclui também conteúdos exclusivos, como vídeos making of, vídeos oficiais das músicas, documentários, concertos antigos gravados ao vivo, em formato audio e vídeo e outros formatos criados especificamente para a aplicação.

Entres eles, programas individuais desenvolvidos por cada um dos membros da banda que representam um conceito inovador de “televisão feita por artistas e rádio feita por músicos”.

A App REV terá uma versão gratuita e uma versão premium.

A banda descreve os conteúdos disponíveis na aplicação como a possibilidade de “dar a conhecer palcos que nunca foram vistos, músicas que nunca foram ouvidas, concertos únicos. Arriscar campos que não dominamos, mas que nada nos impede de passear por eles. É estar perto de quem nos mantém vivos. É ter liberdade para fazer”.

REV num minuto:

O que é REV?

_Uma APP dos The Gift programada semanalmente para ter sempre material inédito.

O que contém?

_Toda a história dos Gift incluindo programas de tv e rádio originais desenvolvidos e apresentados pelos próprios músicos, relíquias da banda, concertos exclusivos, uma rede social, toda a discografia incluindo raridades e material nunca antes editado, documentários, filmes com a banda sonora dos Gift, audio-livros, entre outros.

Para Quando?

_2020