The Cult e Benjamin Booker são as novas confirmações do NOS Alive’17

Publicado em 16 Março 2017 por RUA

The Cult, os monstros do rock britânico, juntam-se ao alinhamento do Palco NOS, dia 07 de julho, ao lado dos já anunciados Foo Fighters, The Kills e Tiago Bettencourt. O grupo leva até ao NOS Alive’17 o 10.º álbum de originais, “Hidden City”, editado em fevereiro de 2016, bem como os hits que marcaram a carreira do grupo desde 1983.

A histórica banda do Yorkshire, liderada por Ian Astbury e Billy Duffy, que já conta com mais de 30 anos de carreira e 10 discos de originais na bagagem, é um dos nomes mais marcantes do rock e garantidamente uma das mais impressionantes bandas em palco.

“Hidden City” é o disco que encerra a trilogia que teve como antecessores “Born Into This”, editado em 2007, e “Choice of Weapon” de 2012. Os The Cult são Ian Astbury (voz), Billy Duffy (guitarra), John Tempesta (bateria), Grant Fitzpatrick (baixo) e Damon Fox (teclas e guitarra rítmica).

Com estreia absoluta em Portugal, o NOS Alive orgulha-se de apresentar Benjamin Booker dia 08 de julho no Palco Heineken. O artista vai apresentar “Witness”, o segundo longa duração, com data de lançamento agendada para dia 02 de junho.

Três anos após o bem-sucedido álbum de estreia homónimo, Booker regressa a estúdio e traz até ao NOS Alive o seu segundo registo de originais. Este novo trabalho é a criação mais ambiciosa do artista, que procurou escavar profundamente a sua paixão pelo excêntrico Soul, R&B e Blues, sem, no entanto, se desligar das intensas influências do garage-punk, que fizeram do seu primeiro disco um sucesso criativo em todo o mundo.

Os dez temas de “Witness” foram escritos pelo músico, produzidas por Sam Cohen (Kevin Morby), mixadas por Shawn Everett (Alabama Shakes) e gravadas nos famosos estúdios The Isokon Studio, em Woodstock, e Red Delicious Studio, em Nova York.

Benjamin conquistou a indústria após o lançamento de “Benjamin Booker”, em 2014, destacado pelos principais títulos da indústria como um disco brilhante. O êxito do primeiro trabalho garantiu ao artista presença nos maiores festivais do mundo, lugar na digressão de Jack White e ainda atuações no Jools Holland, Letterman e Conan O’brien.

Booker promete um concerto inesquecível no último e já esgotado terceiro dia do NOS Alive’17. Junta-se aos já anunciados Depeche Mode, Imagine Dragons, Fleet Foxes, Kodaline, Peaches, Cage The Elephant, Spoon e Floating Points.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 08 de julho já se encontram esgotados.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

Artistas já confirmados: Alt-J, Benjamin Booker, Blossoms, Bonobo (Live), Cage The Elephant, Depeche Mode, Floating Points, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Local Natives, Parov Stelar, Peaches, Phoenix, Rhye, Royal Blood, Ryan Adams, Savages, Spoon, Tiago Bettencourt, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.