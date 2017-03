“The Cinelli Brothers” estreiam em Portugal em concerto no Moto Clube de Faro

Publicado em 09 Março 2017 por RUA

Esta sexta-feira, 10 de Março, o Moto Clube de Faro recebe o primeiro concerto em Portugal dos , para a apresentação do seu último trabalho “Babe Please Set Your Alarm”, lançado no passado mês de Outubro.

Marco Cinelli, tem uma forma de tocar e cantar inspirada nos grandes nomes do delta blues eléctrico, que ele conjuga de forma exemplar com sonoridades de raiz Funk, Soul e Rock.

Nesta primeira aparição por terras lusas “The Cinelli Brothers” apresentam-se em palco com uma formação constituída pelo italiano Marco Cinelli na guitarra e voz, pelo espanhol Danny Del Toro, na harmónica, e pelos portugueses Tércio Freire, no baixo e Vasco Fialho, na bateria, ambos membros da banda farense “The Fried Fanekas”

O concerto, que é uma iniciativa da Associação Blues a Sul e do Moto Clube de Faro, está marcado para as 23h na Sede do Moto Clube.