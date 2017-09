The BPM Festival: Portugal tem o cartaz da edição de estreia na Europa encerrado

Publicado em 01 Setembro 2017 por RUA

A edição europeia inaugural do The BPM Festival continua a crescer com a adição dos últimos 30 artistas a participar no alinhamento. A primeira reunião dos principais artistas e nomes em afirmação da electrónica alternativa, que decorre entre 14 e 17 de Setembro, em Portimão e Lagoa, mantém-se fiel à fórmula única do The BPM Festival, com programação em diversas salas a começar de dia e a prolongar-se noite dentro. Esta

primeira edição receberá mais de 170 produtores e DJs, assim como mais de duas dezenas de showcases durante quatro dias e quatro noites, em sete salas e clubs singulares na costa algarvia.

Desde os nomes globalmente requisitados como Art Department, Hot Since 82, Jamie Jones, Jackmaster, Loco Dice, Nastia, Nicole Moudaber, Paco Osuna, Pan-Pot e Seth Troxler aos fundamentais e pioneiros da música de dança underground como Carl Craig, Danny Denaglia, Dubfire, Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin e Victor Calderone, The BPM Festival: Portugal será, na zona sudoeste da Europa ocidental, anfitrião para um

contingente de produtores e DJs impossível de ignorar. A par dos nomes de topo da cultura do dance floor, esta edição receberá ainda nomes familiares como Detlef, Hector, Lauren Lane, Nathan Barato, Nitin, Richy Ahmed e tantos outros que têm crescido com o festival, de ano para ano, ao longo da última década.

Além do alinhamento de luxo, The BPM Festival: Portugal vai ainda promover mais de 20 showcases e eventos de música de dança reconhecidos mundialmente. Depois de quatro edições a promover a sua noite pejada de estrelas do dance floor, o Portimão e Lagoa verão YA’AH MUUL hosted by Deep House Amsterdam chegar a novos níveis com um takeover de três palcos, assim como o regresso das festas de encerramento This Is The

End e The BPM Festival Official Closing Party. Depois de uma digressão europeia esgotada no início do ano, Paul Kalkbrenner, inovador incontornável do techno germânico, estreia tanto no BPM como em Portugal o seu projecto ao vivo Back To The Future, uma nova abordagem, mais actual e com toques futuristas, às suas primeiras experiências com música electrónica de dança. Também em estreia no BPM, haverá eventos curados por Gia Sai, pelo festival Neopop, e de Adam Shelton com a editora One Records, do produtor e DJ Subb-an. Para além de vários eventos produzidos pelo próprio festival, alguns ainda por anunciar, a edição portuguesa do festival BPM receberá ainda os regressos das festas

Akbal Music, All Day I Dream, ANTS, Deeperfect, Detroit Love, Do Not Sit On The Furniture, Don’t Be Leftout with Visionquest hosted by XLR8R, elrow, FORM Music, Kaluki, Nick Curly presents TRUST, Social Experiment, Numero 00, Paradise, Stereo Productions, Vatos Locos e Warung hosted by Ibiza Voice.

Os passes gerais para The BPM Festival: Portugal e bilhetes para eventos específicos estão, desde já, à venda no site do festival (www.TheBPMFestival.com/tickets) e sujeitos à lotação do evento. O passe geral para o evento inclui entrada em todos os eventos BPM com prioridade nas filas e entrada garantida nos mesmos (dependendo, apenas, da lotação legal de cada sala). O mapa do festival está, também e desde já, disponível para consulta (em baixo). Viagens, acomodação e pacotes de bilhetes com tudo incluído estão disponíveis através do parceiro oficial Choice Holidays, membro da Association of British Travel Agents (ABTA) e companhia certificada pela Air Travel Organisers’ Licensing (ATOL).

Bilhetes gerais para o The BPM Festival: Portugal de terceira fase já à venda em

www.TheBPMFestival.com/tickets