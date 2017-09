The Black Mamba no Coliseu dos Recreios a 3 de Fevereiro

Publicado em 25 Setembro 2017 por RUA

Depois de iniciarem a tour 2017 no Coliseu do Porto, com casa cheia e vários convidados especiais – António Zambujo, Miguel Araújo, Rui Veloso, Diana Martinez e Diogo Brito e Faro – The Black Mamba preparam agora a estreia no Coliseu dos Recreios, dia 3 de Fevereiro de 2018.

Mais uma vez, e à semelhança do concerto no Porto, a banda irá contar com convidados, a anunciar brevemente. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e em www.bol.pt.

Este ano, The Black Mamba passaram já por alguns dos grandes palcos do país, incluindo o festival NOS Alive e as Festas do Mar, em Cascais, e estrearam-se ainda em Londres, em Junho.

O próximo concerto é já no dia 29 de Setembro, no Casino de Espinho.