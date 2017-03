The Avalanches no NOS Alive’17

Publicado em 24 Março 2017 por RUA

O Palco Heineken conta com nova confirmação para dia 08 de julho. The Avalanches juntam-se ao cartaz do melhor palco alternativo do País, no mesmo dia dos já anunciados Fleet Foxes, Cage The Elephant, Spoon, Peaches, Floating Points e Benjamin Booker. Os australianos trazem ao NOS Alive’17 “Wildflower”, o impensável segundo disco de originais, editado 16 anos após o álbum de estreia.

A banda natural de Melbourne volta aos palcos em grande com o anúncio de uma digressão mundial que conta com o NOS Alive na agenda. O disco de estreia, “Since I Left You”, editado em 2000, foi considerado um dos melhores álbuns australianos na data do seu lançamento e para muitos é um álbum que ficará na história.

Com distinção na shortlist da Pitchfork dos 20 Melhores Álbuns de Eletrónica de 2016, “Wildflower” será apresentado em estreia absoluta em Portugal no último dia do festival. De referir a participação no álbum de Danny Brown, MF Doom, Jonathan Donahue (Mercury Rev), Father John Misty, Toro Y Moi, Jennifer Herrema (Royal Trux), Camp Lo, Biz Markie e Warren Ellis (Dirty Three / Bad Seeds).

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 08 de julho já se encontram esgotados.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem-sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.