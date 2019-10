Tertúlia junta 4 reitores para falar dos 40 anos da UAlg

Publicado em 28 Outubro 2019 por RUA FM

“40 anos por 4 Reitores” serve de mote para a tertúlia que irá realizar-se, no próximo dia 30 de outubro, às 17h30, no Salão Nobre do Antigo Governo Civil, em Faro, no âmbito das comemorações do 40.º aniversário da Universidade do Algarve.

Traçando uma retrospetiva desde a criação, até à atualidade, os antigos reitores Adriano Pimpão, João Guerreiro e António Branco, e o atual reitor, Paulo Águas, serão convidados a falar sobre alguns dos momentos mais marcantes dos 40 anos da UAlg e do seu impacto a nível regional, nacional e internacional.

Simultaneamente, irá decorrer o lançamento do Postal e Carimbo Comemorativo do 40.° Aniversário da Universidade do Algarve pelos CTT – Correios de Portugal.