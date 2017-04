Publicado em 03 Abril 2017 por RUA

A Associação Aeronáutica do Algarve realiza no dia 8 de Abril mais uma Tertúlia Aeronáutica.

O tema é “A Aviação Charter do Euro 2004″. Durante o Campeonato Europeu de Futebol, realizado em Portugal, os aeroportos nacionais receberam muitos voos charter com as selecções dos países participantes e com os adeptos.

A Tertúlia será no Ginásio Clube de Faro, na Rua Ivens, nº 12, às 21 horas.

A entrada é livre .