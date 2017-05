Terceira edição do Festival “Os Dias do Jazz”

Publicado em 12 Maio 2017 por RUA

O Jazz volta a estar em destaque em Faro no mês de maio. A terceira edição d’Os Dias do JAZZ vai decorrer entre os dias 20 e 28 do presente mês, com uma programação diversificada, que contará com espetáculos com abordagens bastante distintas a este género musical, que prometem surpreender o público.

Já no dia 20, terá lugar, no Teatro das Figuras, uma batalha “épica” entre duas orquestras. Em Big Bands Battle, o confronto entre a Orquestra de Jazz do Algarve e a Orquestra Jorge Costa Pinto será inevitável, e para isso, as bandas contarão com a ajuda das vozes de Maria Anadon e George Esteves, respetivamente. Este espetáculo será uma recreação dos áureos anos 30, das Grandes Orquestras nos salões de baile americanos, repleto de temas mundialmente famosos.

AnarkoFlamenco faz a fusão entre o Jazz e o Flamenco e atuará em Faro no dia 24. A banda liderada por Maluk, ex-integrante da banda Ojos de Brujo, vai trazer consigo Broken Boots, num espetáculo visceral de Jazz Contemporâneo sem barreiras. O bailarino brasileiro de flamenco Maluk, filho de pai português e mãe espanhola, transcende o flamenco e desempenha um papel muito mais percussivo do que coreográfico.

O último concerto d’Os Dias do Jazz ficará a cargo de Manuela Lopes & Four Brothers Jazz Band e terá lugar no salão do Club Farense. Com uma abordagem moderna e inusitada, este espetáculo vai trazer até Faro um cancioneiro americano, recriado em língua portuguesa, com arranjos do quarteto e letras da própria cantora.

Os preços dos espetáculos variam entre os 5 e os 10 euros, e os bilhetes estarão disponíveis através da plataforma BilheteiraOnline e nos locais habituais.

Toda a programação e informação adicional relativa ao festival estão já disponíveis na página de Os Dias do Jazz, bem como no sítio da internet www.teatrodasfiguras.pt