Temples são a 1ª confirmação do SoundFlower Fest

A música está de volta a Valada. A 1ª Edição do SoundFlower Fest chega à região do Cartaxo, dias 4 e 5 de Setembro e com uma primeira confirmação de peso. São uma das mais entusiasmantes bandas do rock britânico dos últimos tempos e vêm apresentar o seu mais recente álbum, “Hot Motion”. Vindos de Kettering, Northamptonshire, os Temples atuam no Festival, dia 5 de Setembro.

O SoundFlower Fest será um Festival que terá como base a sustentabilidade ambiental, a música independente e a experiência de liberdade e igualdade. Aproximar pessoas, músicas, sons, paisagens e o planeta com os seres vivos e criar uma experiência total de sentidos é o que se viverá em Valada, em setembro.

O Festival que fica a menos de uma hora da capital, Lisboa, tem excelentes acessos de comboio ou de carro com parque de estacionamento adjacente ao recinto e shuttles disponibilizados pela organização entre a estação ferroviária e o Festival. Terá também uma zona de campismo com muita sombra e todas as condições para uma estadia de qualidade. O Tejo que vive colado ao recinto será palco de actividades náuticas, promovidas por parceiros do Festival numa envolvência local, recheada de simpatia e habituada aos Festivaleiros.

Livre de géneros musicais, será apresentado um cartaz eclético composto por bandas nacionais e internacionais que atuarão em 4 zonas distintas:

MAIN STAGE: artistas conceituados a nível internacional do indie rock à soul music;

CHILL & DANCE: uma seleção dos melhores DJs de musica eletrónica;

TASQUINHA COURT: a musica portuguesa nas suas variadas facetas, do fado ao pop;

SMALL.LIVE.SESSIONS: os valores emergentes da musica nacional;

Estas, são apenas algumas das primeiras novidades de um Festival que pretende ser uma referência no panorama dos Festivais nacionais, pelas suas condições únicas e especiais.

Os bilhetes para o SoundFlower Fest ficarão à venda a partir de hoje em seetickets.com pelo preço de 39€ o bilhete diário e 59€ o passe de 2 dias. Devido ao cancelamento do concerto de Temples, no Lisboa ao Vivo, todos os que possuírem bilhete para esse espectáculo, têm automaticamente presença garantida, dia 5 de setembro, na 1ª Edição do SoundFlower Fest.