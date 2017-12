Teatro, música, dança e gastronomia fazem do ‘cataPlay’ um espetáculo apetecível para todos

Publicado em 06 Dezembro 2017 por RUA

O restaurante Tertúlia Algarvia recebeu no dia 05 de dezembro, o ensaio aberto à imprensa do espetáculo de teatro e gastronomia cataPlay, que junta em palco os atores Tânia Silva e Mário Spencer; e o mais emblemático utensílio da gastronomia regional: a cataplana.

O cataPlay não é apenas uma peça de teatro, pois conjuga outras artes como é o caso da música e da dança. A gastronomia surge no final de cada apresentação, com a degustação de uma receita de cataplana confecionada pela equipa da Tertúlia Algarvia, acompanhada por vinho da região.

A ideia deste espetáculo partiu de Tânia Silva, que, no ensaio aberto à imprensa, explicou que, nesta peça, «os dois personagens em conflito – a Cozinheira Marafada e o Afamado Al-Chef – discutem entre si receitas da vida, ao mesmo tempo que revelam segredos da cataplana».

A autora do texto – Joana Guita -, também presente no evento, adiantou que estes dois personagens representam «a concorrência que se vive nas cozinhas profissionais, entre Chefs e cozinheiros, entre homens e mulheres» e, ao mesmo tempo, «o choque de culturas», em concreto entre a cultura árabe, que se supõe que esteja na origem da criação da cataplana, e a cultura algarvia.

Nesta peça, adiantou a autora, a «cataplana surge como um objeto mágico ou um caldeirão de feitiços onde se cozinha a vida e o futuro, porque, tal como cozinhar, “cataplanar” é um ato de amor».

As influências que o Algarve recebeu de outras paragens estão também presentes através da música criada propositadamente para este espetáculo por Mário Spencer, o qual foi buscar sonoridades à África Ocidental, terra de onde vem, embora ele faça «questão de dizer que sou algarvio».

À exceção de Mário Spencer, que se considera algarvio por adoção, toda a equipa que criou o cataPlay é natural do Algarve: a intérprete Tânia Silva, o encenador João de Brito, o figurinista Filipe Correia, a autora do texto Joana Guita e os técnicos.

João Amaro, presidente da direção da Tertúlia Algarvia, entidade promotora do cataPlay, recuou um pouco atrás no tempo para recordar o momento em que Tânia propôs esta parceria: «Adorámos a ideia, porque gostamos de coisas “fora da caixa” e também porque temos andado a promover a cataplana, juntamente com a Região de Turismo do Algarve, e este projeto acaba por vir dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer, mas de uma maneira completamente diferente».

O cataPlay estreia no domingo, dia 10 de dezembro, às 18h00, no restaurante Tertúlia Algarvia, e vai estar em digressão por vários pontos da região, entre os meses de fevereiro e maio de 2018. Para além dos habituais palcos de teatro, esta peça também vai ser apresentada em diversos espaços menos convencionais.

Haverá sessões faladas em português e legendadas em inglês; e sessões faladas em inglês e legendadas em português.

Este é um projeto promovido pela Tertúlia Algarvia com financiamento do Programa 365 Algarve; e apoios de: A Fera; Mário Spencer Entertainment; ETIC Algarve; Municípios de Faro, Loulé, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António; RUA FM, jornal Barlavento, Sul Informação, ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, Teatro Municipal de Faro e IPDJ de Faro. v