Teatro Lethes: Programação de 2017 evoca memória coletiva

Pelo palco do Teatro Lethes irão passar, este ano, um conjunto de personalidades que fazem parte da memória colectiva do nosso País. Exemplo disso é a presença na iniciativa “Conversas com gente dentro” de José Mário Branco e Camilo Mortágua.

O lema e fio condutor da programação, de acordo com Luís Vicente, director e responsável pela programação, é o de “convocar a memória para um melhor entendimento do nosso tempo”.

No entanto nem só de memória é composta a agenda deste ano, marcando presença durante toda a época projectos artísticos diversos e pensados para os diferentes públicos desta sala algarvia.

O Lethes apresenta assim, uma programação diversificada onde se destacam na área do teatro, para além das produções da ACTA, companhia residente, a vinda das companhias de Teatro de Almada, de Braga e da companhia de Montemuro, bem como a presença agendada, já para o inicio do ano do Teatro Estúdio Fontenova que trará à cena a peça “A Noite antes da Floresta”. Ainda nesta área, o circuito ibérico de Artes Cénicas passará também pelo palco do Lethes com o Ciclo de Teatro Espanhol.

Na música, o destaque vai para a criação do Ciclo Euterpe que, com o apoio do programa 365 Algarve, irá trazer ao palco expressões musicais diversas - do jazz, à música erudita ou do fado à música tradicional portuguesa – durante as quintas, sextas e sábados nos meses de Fevereiro e de Março.

Na dança o destaque vai para a estreia de novas produções, sendo que uma delas, intitulada Re-pouso, está a ser criada para celebrar os dias mundiais da dança e do jazz que este ano se comemoram em simultâneo.

Na programação de 2017 haverá ainda lugar para a poesia com a apresentação de “Três Epopeias Brasileiras”, poesia em concerto e o recital de poesia “Os primeiros dias do Homem”.

Pontuam ainda na programação deste ano do Teatro Lethes iniciativas como o Palco Aberto, o Festival de Objectos e Marionetas (FOME), a exposição Notícias do Zeca sobre a vida de Zeca Afonso e as visitas encenadas para a infância.

A programação é da responsabilidade da ACTA – Companhia de Teatro do Algarve, que desde 2012 é responsável pela gestão e programação deste histórico teatro da capital algarvia.

