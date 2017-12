Teatro das Figuras recebe “Natal Sénior”

Publicado em 06 Dezembro 2017 por RUA

O Teatro Municipal de Faro recebe hoje, às 14h30, o evento “Natal Sénior 2017”, um espectáculo dedicado aos munícipes seniores do concelho.

O Município de Faro, promotor da iniciativa, pretende que esta seja uma tarde diferente, com muita animação, proporcionando um momento de convívio, camaradagem e, sobretudo, de bem-estar aos munícipes seniores do nosso concelho, nesta época de Natal, em que os sentimentos ganham mais peso.

Esta será uma festa protagonizada por utentes de instituições de apoio e serviço a idosos do concelho de Faro e outros munícipes que se inserem nesta faixa etária, numa mostra de talentos nas áreas da música, dança e teatro.

O espetáculo, que terá início com a mensagem de Natal do Presidente da autarquia, Rogério Bacalhau Coelho, será abrilhantado pelas atuações da Santa Casa da Misericórdia de Faro, que irá apresentar a peça “O que é para ti o amor?”; do Grupo de Guitarras da Universidade do Algarve para a Terceira Idade (UATI); do Grupo Folclórico da Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Faro (ARPI) e por último, do músico e poeta Afonso Dias, que irá apresentar “Natal é quando um homem quiser”.

O evento conta já com a presença de 670 inscrições de idosos, munícipes do concelho e utentes de várias instituições de solidariedade social do concelho, que irão encher a plateia do Teatro das Figuras.

A iniciativa conta com o apoio do grupo Auchan- Jumbo de Faro.