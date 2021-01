Teatro das Figuras com programação cultural suspensa até 30 de Janeiro

Publicado em 14 Janeiro 2021 por RUA FM

No âmbito das orientações emanadas pelo Conselho de Ministros de 13 de janeiro de 2021 e das medidas adotadas, para a prorrogação do estado de emergência, o Teatro das Figuras anunciou a suspensão da sua programação, até ao dia 30 de janeiro. A partir dessa data a situação será reavaliada em função da evolução epidemiológica, das orientações da DGS e da decisão do Conselho de Ministros.

Segundo o Comunicado do Conselho de Ministros emitido, neste período “determina-se o encerramento de um alargado conjunto de instalações e estabelecimentos, incluindo atividades culturais e de lazer”.

Neste contexto o concerto do projeto Leon Baldesbergers’s Meersalz será adiado para o dia 13 e maio, o espetáculo de Bruno Aleixo será reagendado para 8 de maio e a apresentação do novo trabalho de Noiserv terá lugar no dia 15 do mesmo mês.

À medida que forem sendo confirmados novos reagendamentos, os mesmos serão veiculados através dos canais de comunicação do Teatro das Figuras, sendo que os bilhetes adquiridos serão válidos para as datas posteriores. Quanto à política de reembolsos de bilhetes, o Teatro das Figuras aguarda ainda as orientações da tutela.

Os restantes espetáculos previstos mantêm-se agendados, sendo a sua apresentação definida em função da evolução da pandemia e até indicação em contrário.

O Teatro das Figuras tem ainda em vigor, desde o dia 9 de março de 2020 o Plano de Contingência para a COVID-19, que congrega as orientações estratégicas para a sua implementação na estrutura interna do Teatro Municipal de Faro, S.M.

A informação será permanentemente atualizada nos canais de comunicação do Teatro das Figuras, nomeadamente no sítio de Internet e nas páginas das redes sociais.