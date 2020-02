Teatro das Figuras celebra 15ª aniversário com “15 Anos, 15 Momentos”

Publicado em 04 Fevereiro 2020 por RUA FM

Em 2020, o Teatro das Figuras completa 15 anos de existência.

Para assinalar este percurso o mote da programação para 2020 é precisamente os 15 anos do Teatro.

15 momentos programáticos que dada a sua especificidade ou a sua exclusividade vão servir de âncora a toda a programação do ano.

Neste primeiro quadrimestre destaque para o concerto de Tindersticks, o projeto de teatro/dança FiT (IN), uma coprodução do Teatro com o LAMA, companhia teatral de Faro, o bailado Romeu e Julieta uma coprodução do Teatro com o Quorum Ballet e a Orquestra Clássica do Sul que vai ter a sua estreia absoluta em março de 2020, o concerto com a cantora Gal Costa e um projeto de teatro comunitário, que vai ter a sua estreia absoluta em abril.

Da programação faz igualmente parte o ciclo “Às Quintas no Teatro” e, durante 2020, a aposta vai também para o ciclo de fado cujos nomes deste quadrimestre vão ser Carminho e Camané com Mário Laginha.

Dos 15 momentos que, durante o ano de 2020, vão assinalar os 15 anos do Teatro das Figuras, destaca-se: Tindersticks, FIT (In); Romeu e Julieta pelo Quorum Ballet & Orquestra Clássica do Sul, Gal Costa, Teatro de Vizinhos; Filipe Raposo & Orquestra Clássica do Sul; Mica Paprika; As Cortes de Faro, comemorações do 15º aniversário com a atuação da London Symphony Orchestra; Festival Dance, Dance, Dance; Integral das sinfonias de Beethoven; Atlântico de Tiago Cadete; Circo Contemporâneo; programação infantojuvenil e programação paralela.