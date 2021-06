Teatro das Figuras adia o evento “Figuras à Rampa”

Publicado em 30 Junho 2021 por RUA FM

O Teatro das Figuras remarcou a série de espetáculos “Figuras à Rampa” para o fim de julho devido a situação pandémica decorrente no Algarve. Segundo o comunicado oficial do teatro, “o reagendamento do FIGURAS À RAMPA enquadra-se na estratégia regional de contenção da evolução da pandemia ainda em curso”.

Cartaz atualizado para o Figuras à Rampa

Os espetáculos que têm palco em frente ao Teatro, localizados na rampa de entrada, agora iniciam-se no dia 30 de julho, e ocorrem também nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto. Os concertos dispõem-se na mesma ordem, com exceção de Capitão Fausto e Catalina, que agora realizam o encerramento do evento, e Tiago Bettencourt e Suricata que sobem ao palco no primeiro dia.

Os horários de todas as performances permanecem iguais, das 21h30 às 23h45. As portas abrem a partir das 21h. Os bilhetes que foram adquiridos para as datas anteriores mantêm-se válidos, não havendo necessidade de troca. Para aquisição de novos bilhetes, nos locais originais, com o valor único de €10,00,

Todos os espetáculos serão transmitidos às 21h30, nas redes sociais do Teatro das Figuras, e publicados no dia posterior à data de realização, para que o maior número de pessoas possível possa ter acesso aos concertos.

Para mais informações, pode aceder ao site do Teatro das Figuras e também à agenda cultural da RUA FM, no site ou em direto.