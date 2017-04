Tavira reconhecida pela Acessibilidade Urbana

Publicado em 10 Abril 2017 por RUA

O Município de Tavira foi distinguido, pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, com o Certificado de Acessibilidade Urbana. A cerimónia de entrega inicia-se com a realização de um percurso e termina, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 13 de abril, pelas 11h00.

A distinção, com validade de dois anos, foi atribuída após avaliação de um percurso no centro da cidade: Praça da República, Núcleo Museológico Islâmico, Rua da Liberdade, Rua Alexandre Herculano, Casa André Pilarte, Rua Amália Rodrigues, Jardim do Coreto, Mercado da Ribeira, Rua José Pires Padinha até à zona ribeirinha.

O percurso definido passa por zonas que, nos últimos anos, têm sofrido intervenções que permitiram a melhoria do espaço público, nomeadamente, no que se refere ao acesso e à mobilidade para Todos.