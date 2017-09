Tavira recebe V Feira da Dieta Mediterrânica

Publicado em 30 Agosto 2017 por RUA

Entre os dias 7 e 10 de setembro, terá lugar a , no centro histórico de Tavira, ao longo das margens do rio Gilão e colina genética do alto de Santa Maria.

A programação apresenta atrativos para todas as idades e públicos: feira institucional, mercado de produtores, concertos, teatro e danças mediterrânicas, arruadas filarmónicas e charangas, oficinas culinárias, aconselhamento cardiovascular e nutricional, atividade física, jardim mediterrânico com espécies botânicas, exposições de sementes e variedades endógenas, Vaivém Oceanário, jogos e espetáculos para crianças, conferências e conversas sobre temáticas relacionadas com a Dieta Mediterrânica, restaurantes e tascas, artesanato…

No campo da música, entre muitos outros, destaque para os concertos, na Praça da República, pelas 22h30. No dia 07 de setembro os Deolinda; na sexta-feira, dia 08, o espanhol Miguel Poveda, figura destacada do flamenco; no sábado, dia 09, a fadista Raquel Tavares e a finalizar a festa, no dia 10, um concerto a pensar nos mais jovens, os HMB.

Sangre Ibérico, Monda, António Chainho, Savina Yannattou (Grécia) e Capitão Fausto atuam, no palco do Castelo. Já a guitarrista Marta Pereira da Costa apresenta-se, na Igreja Misericórdia.

Na Igreja das Ondas ouvir-se-á flauta, a voz e guitarra mediterrânicas de Isa Peixinho e Jorge Anacleto, temas e danças do mediterrâneo com Yan Mikirumov e Marco Fernandes, a harpa de Helena Madeira e o coro Jubilate Deo.

Destaque, ainda, para as participações locais dos ranchos folclóricos, da Banda Musical de Tavira, dos grupos de música popular portuguesa e coral, das oficinas de danças tradicionais mediterrânicas, assim como de fadistas, no Largo da Capela de Nossa Sra. da Piedade.

Para o público infantojuvenil foi pensado um programa especial. O Largo do Brincar, espaço para contos tradicionais com António Fontinha, Marionetas Mandrágora e Companhia Valdevinos, o espetáculo “Mão Verde” com música de Pedro Geraldes, as lengalengas cantaroladas por Capicua e muitas outras surpresas…

A gastronomia mediterrânica, com sabores do mar e da terra, está em evidência na “Praça da Convivialidade”, localizada junto ao Castelo de Tavira no Parque do Palácio da Galeria. Também os restaurantes do litoral, do barrocal e da serra associam-se à Feira da Dieta Mediterrânica e apresentam, durante o certame, ementas mediterrânicas.

Motivos mais que suficientes para visitar Tavira, entre 07 e 10 de setembro, e deixar-se viajar pelo Mediterrâneo.

» Programa «