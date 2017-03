Tavira recebe 10ª edição da Maré de Contos

Publicado em 01 Março 2017 por RUA

Entre os dias 5 e 12 de Março a Associação Cultural Rock da Baixa-mar em parceria com a Biblioteca Municipal de Tavira e a Associação promovem a 10ª edição da Maré de Contos, uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira e do Programa 365 Algarve.

Este ano a Maré de Contos vai surgir com um programa diversificado, dando continuidade aos objetivos inerentes a este evento: divulgar novas possibilidades na relação de prazer com a leitura, com as histórias, o contar e ouvir, e os princípios pedagógicos associados a estas práticas; bem como lançar um trabalho de recolha do património oral do concelho / região, dinamizando e valorizando a sobrevivência cultural.

O grau de literacia de uma comunidade está relacionado com a sua qualidade de vida. O património e a sua preservação, as memórias do passado são alicerces mas e se o futuro que habita as pessoas não for esclarecido? Literacia não tem a ver com elitismo cultural, tem antes a ver com o crescimento individual e colectivo.

Os contos, os contadores e os livros estarão presentes nesta Maré que virá agitar a criatividade, a imaginação, a curiosidade, a procura e o Conhecimento.

A iniciativa conta com a presença de Cristina Taquelim, Isabel Alçada, Gimba, Thomas Bakk, Patricia Amaral, Ana Sofia Paiva, entre outros.

