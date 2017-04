Tavira adere à Semana da Ria Formosa

Publicado em 17 Abril 2017 por RUA

Tavira integra, entre 02 e 06 de maio, a Semana da Ria Formosa, juntamente, com os concelhos de Faro, Loulé, Olhão e Vila Real de Santo António abrangidos pelo Parque Natural da Ria Formosa.

Uma iniciativa que visa sensibilizar para as causas ambientais e promover a partilha pedagógica de experiências, assim como desenvolver atividades sobre os valores naturais deste território.

Esta ação pretende fomentar, ainda, parcerias entre entidades públicas, privadas e instituições sociais, numa perspetiva de intervenção no meio. O objetivo consiste em difundir informações, fomentar o conhecimento, as práticas que possam incrementar a consciencialização e o reconhecimento da importância da Ria Formosa, contribuindo para a criação de uma consciência ecológica conducente à preservação do património natural e cultural.

Em Tavira, terão lugar diversas atividades, as quais contam com a colaboração dos estabelecimentos escolares do concelho, de acordo com o seguinte programa:

02 de maio

09h30: Ação de recolha de lixo, incluindo coastwatch

Praia do Arraial Ferreira Neto e Forte do Rato

Público: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico

10h00: Visita à ETAR do Almargem

Público: Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

14h00: Estudo do ambiente de sapal e de praia

Praia do Barril

Público: Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

03 de maio

09h00: O que se esconde na água da Ria Formosa?

Santa Luzia

Público: Alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico

04 de maio

09h30 e 11h00: Observação de aves limícolas

Quatro Águas e Forte do Rato

Público: Alunos do 2.º, 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário

10h00: Voluntariado ambiental: remoção de chorão

Público: Praia do Barril

Público: 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário

14h00: Ação de recolha de lixo, incluindo coastwatch

Margem esquerda do Rio Gilão

Público: 2.º e 3º Ciclos do Ensino Básico

05 de maio

10h00- 12h30: Voluntariado ambiental para a água*

Quatro Águas

Público: Alunos do 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário

11h00: Uma vida dedicada ao mar… *

Apoios de Pesca de Tavira

Público: Alunos do 1.º Ciclo

11h00: Observação de aves limícolas *

Quatro Águas

Público: Alunos 1.º, 2.º, 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

14h00: Visita à Estação Experimental de Moluscicultura do IPMA – Tavira *

Em frente ao Forte do Rato

Público: Alunos do 3.º Ciclo e Secundário

15h00: Visita à ETA de Tavira *

Público: 1.º, 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Secundário e Secundário

*Ação inserida no Algarve Nature Weekvv