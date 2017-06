“Surfscape Dance” escolhe o palco do Teatro Lethes para espetáculo

Publicado em 21 Junho 2017 por RUA

Nos próximos dias 23 e 24 de Junho o Teatro Lethes em Faro, tem o prazer de apresentar um espectáculo de dança contemporânea e teatro da Companhia Americana, “Surfscape Dance”.

Esta companhia, proveniente da Florida, pediu especificamente para vir actuar no palco do Teatro Lethes e para o efeito preparou um espectáculo único

A companhia iniciou a sua tournée europeia em Inglaterra, chegando agora a Portugal. Ao longo da sua tournée estão previstos a realização de workshops e a participação em intercâmbios culturais com os municípios e organizações de artes locais.

Surfscape cria frequentemente trabalhos estimulantes e diversificados em combinação com excelência e técnica, proporcionando ao público uma experiência inesquecível. Distingue-se pela sua diversidade de estilos que vão desde peças aéreas a composições subtis e refinadas.

As audiências continuam a admirar o profissionalismo e a inovação que a companhia oferece.

Sex. 23 Junho 16h30 – sessão para escolas, preço 2,00 euros

Sáb. 24 Junho 21h30 – Público geral, preço 5,00 euros

Vamos das as boas vindas com casa cheia a estes artistas que escolheram o palco do Teatro Lethes para demonstrar a sua arte.

Link Facebook

https://www.facebook.com/surfscapedance/

Comprar Bilhetes

Bilheteira do Teatro Lethes (terça a sexta das 14h00 às 18h00, no dia do espetáculo das 14h00 às 18h00 e das 20h00 às 21h30)

Contacto para reservas – 289 878 908

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/50505-surfscape_dance_florida-teatro_lethes/