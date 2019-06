Sunset Secrets – Quintas do Castelo regressam a 27 de junho

Publicado em 04 Junho 2019 por RUA

Os Sunset Secrets – Quintas do Castelo regressam em mais uma edição que terá início no próximo dia 27 de junho, terminando a 01 de agosto. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Silves, que tem lugar pelo sexto ano consecutivo, decorrerá às quintas-feiras, entre as 17h00 e as 23h00, no Castelo de Silves.

Diversos estilos musicais, entre os quais o fado, jazz, country ou blues, irão passar por este espaço emblemático da cidade nestes finais de tarde, refletindo-se na seguinte programação:

27.junho: Orquestra de Jazz do Algarve | Jazz clássico

4.julho: Ricardo Martins convida Sara Gonçalves | Fado

11.julho: Deep:Her | Indie / Trip Hop

18.julho: Nanook plays the Blues | Blues & Rock

25.julho: Daniel Kemish | Folk / Country

1.agosto: SENZA | Fusão lusófona / Músicas do Mundo

Como é já habitual, a gastronomia e os produtos da terra – com destaque para a Laranja de “Silves Capital da Laranja” e para os “Vinhos de Silves” – marcarão presença nestes serões com momentos de promoção de produtos locais e demonstrações gastronómicas de inovação na tradição, aos quais os visitantes não ficarão indiferentes. Todos os momentos musicais serão complementados com massagens relaxantes e um espetáculo de dança oriental, com a bailarina Mónica Pereira.

Os bilhetes de entrada nos Sunset Secrets têm um custo de 5,00 euros para o público em geral, podendo ser adquiridos antecipadamente na plataforma BOL em https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy. Os bilhetes para a primeira sessão estarão disponíveis para venda a partir de dia 21 de junho. Também poderão ser adquiridos na portaria do Castelo, no próprio dia do evento. Os residentes no concelho beneficiam de um preço especial de 2,00 euros, devendo adquirir o seu bilhete no local (mediante apresentação de comprovativo de residência). Crianças até aos 10 anos (inclusive) terão entrada grátis. A lotação máxima é de 500 pessoas.

O horário previsto para estas sessões é o seguinte:

17h00 Início da venda de ingressos

19h00 Massagens relaxantes com Roberta & Ana

19h45 Concerto – 1ª parte

20h30 Promoção de produtos locais e Demonstrações Gastronómicas (inovação na tradição)

21h00 Dança Oriental, com Mónica Pereira

21h15 Concerto – 2ª parte

22h00 Dança com fogo, com Mónica Pereira

Para mais informações os interessados poderão contactar o sector de Cultura da Câmara Municipal de Silves através do telefone 282 440 800 (ext.2742) ou do endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt.