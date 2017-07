Sunset ETIC_Algarve no Teatro das Figuras

Publicado em 10 Julho 2017 por RUA

Pelo 2º ano consecutivo, a festa de final de ano letivo da ETIC_Algarve anima a cidade de Faro, agora no Teatro das Figuras, com entrada livre.

Após um ano letivo de intensa atividade, onde os cerca de 120 alunos da ETIC_Algarve “aprenderam como criar as suas novas histórias, chegou a hora de celebrar, não o fim, mas o início das novas vidas que ganharam ao longo deste último ano”. Quem o diz é Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve.

E para esta celebração, a ETIC_Algarve está a organizar o SUNSET ETIC_Algarve, um evento que segundo a organização “quer-se descontraído e animado”, e que vai decorrer no próximo dia 25 de julho, 3ª feira no Teatro das Figuras.

A partir das 19h00 a criatividade dos alunos dos cursos de Animação e Videojogos, Design, Fotografia e Web e Comunicação vão estar em exibição no foyer do Teatro das Figuras, onde também será possível os visitantes testarem os Videojogos produzidos neste ano.

Também os trabalhos realizados ao longo deste último ano pelas duas turmas de “Realização, Cinema e TV” vão ser apresentados, em estreia: 2 videoclip’s, 2 documentários e 1 projeto de ficção. A estes projetos curriculares, acresce ainda a ficção “Follow Me”, realizado por 6 alunos durante o estágio ERASMUS+ levado a cabo na cidade de Málaga.

Para animar este final de tarde, “que se quer de festa e de celebração”, o SUNSET ETIC_Algarve vai ainda contar com os concertos dos projetos algarvios Lisbon Spleen e Napoleão Mira & Reflect. Destaque ainda para a apresentação de “T.R.I.P.” o projeto final da turma de Produção Musical Eletrónica, sendo que a produção técnica dos concertos vai estar a cargo da turma de Técnicas de Som.

Também a gastronomia não fica esquecida, com experiências gastronómicas Street Food a marcarem presença no evento, “porque também o paladar e o estômago precisam de ser estimulados, preferencialmente com criatividade”, avança a ETIC_Algarve.

“Mais do que uma mostra formal dos trabalhos que os nossos alunos foram realizando ao longo deste ano letivo, queremos que este seja um momento de festa e descontração, após o que foi um ano de muito trabalho e muitas novas histórias”. Para Nuno Ribeiro “os mais de 100 alunos que, semana após semana, demonstraram a sua competência e criatividade com os projetos que foram desenvolvendo, merecem este momento de convívio, descontração e diversão, no qual serão ainda anunciados os selecionados para participarem no ERASMUS+, o projeto de estágios eruopeus, com duração de 3 meses, em 9 cidades europeias, da ETIC_Algarve, celebrando assim as novas vidas que acabam de conquistar”.

Podem acompanhar as novidades do Sunset ETIC_Algarve aqui.