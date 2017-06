“Summer Boogie” traz emoção e aventura a Portimão

Publicado em 06 Junho 2017 por RUA

Com a chegada do verão, o Aeródromo Municipal de Portimão, o maior centro de paraquedismo em Portugal, com uma zona de aterragem de 46 hectares é o local de eleição para o primeiro evento Luso Brasileiro de paraquedismo na Europa. De 14 a 18 de junho, cerca de 50 paraquedistas de três nacionalidades – portugueses, brasileiros e franceses estarão a participar no “Summer Boogie”.

Depois do sucesso das edições de outros festivais, nomeadamente o “Spring Boogie” e o “Christmas Boogie”, o Aeródromo Municipal recebe este evento de verão, agora patrocinado pela Skydive Seven, uma escola de paraquedismo e empresa do Grupo 7Air que promove experiências em Saltos Tandem e Cursos de Paraquedismo e com sede no Aeródromo Municipal.

Das 08h00 às 19h00, os aclamados paraquedistas “Load Organizers”, David Rodrigues, Ipiranga, Chris France e Florine France estarão com adrenalina no auge para muitas aventuras memoráveis em saltos de 5000 mil metros de altitude. Durante o “Summer Boogie” serão utilizados dois aviões, o Fly Taxi e o Pilatus PC6, dois ícones das aeronaves de paraquedismo. O Pilatus Porter PC6 tem uma capacidade para 10 passageiros, ou seja, pode levar 10 paraquedistas desportivos ou cinco equipas de saltos Tandem e é um dos mais enigmáticos aviões de paraquedismo de todo o mundo. Construído pela prestigiada Pilatus Flugzeugwerke em Stans na Switzerland no ano de 2000 e com características únicas de Short Takeoff and Landing (STOL). Este modelo está atualmente preparado para o paraquedismo desportivo, onde a segurança e a manutenção são uma preocupação primária da empresa organizadora – Skydive Seven. São frequentemente realizados procedimentos internos para a melhoria da eficiência da operação no que concerne às emissões de CO2, sendo evidente a preocupação pelo ambiente.

A presença destes grandes nomes do paraquedismo mundial, todos aficionados pela aventura única de saltos em paraquedas marcam o primeiro evento Luso Brasileiro de paraquedismo na Europa que será a partir deste verão, realizado todos os anos, na cidade de Portimão.

O evento é promovido pela Skydive Seven e dinamizará a atividade económica local, em particular os setores da hotelaria, restauração, aluguer de carros e comércio. Esta é uma oportunidade única para residentes e turistas experienciarem o ambiente enérgico, divertido e multicultural que se vive num Festival de Paraquedismo.

De referir que, o Aeródromo é uma referência incontornável para a comunidade aeronáutica internacional, tem uma média anual superior aos dez mil voos, sobretudo ao nível da publicidade e fotografia aérea, lançamento de paraquedistas, voos de instrução e de transporte aéreo não-regular, bem como voos privados de recreio.

Para informações detalhadas sobre o evento a Skydive Seven estará disponível em: info@skydiveseven.pt e 937137137.