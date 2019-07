Sulíssimo Classical Tour propõe passeio na Ria Formosa ao pôr-do-sol, jantar a bordo do Jamanta e Concerto com a Orquestra Clássica do Sul na Ilha do Farol

Publicado em 16 Julho 2019 por RUA

Uma proposta que não deixa ninguém indiferente num dos cenários mais bonitos do Algarve – o “Sulíssimo Classical Tour” inclui um jantar a bordo do catamaran Jamanta durante um passeio pela Ria Formosa que culminará no Farol do Cabo de Santa Maria, na Ilha do Farol, onde terá lugar um concerto pela Orquestra Clássica do Sul.

Sob o céu estrelado, e também sob a batuta do maestro John Avery, a Orquestra Clássica do Sul apresenta-se pela primeira vez no recinto do Farol de Santa Maria, no concelho de Faro, para um concerto ao ar livre e de entrada gratuita. Grandes obras da música clássica denominada light irão ecoar pela Ilha do Farol na noite de dia 27 de julho, a partir das 21h30.

Para os adeptos de novas experiências, a empresa Animaris apresenta uma proposta gastronómica e musical quase irrecusável – o “Sulíssimo Classical Tour”, um passeio de barco ao final do dia para um sunset em plena Ria Formosa, durante o qual será servido um jantar a bordo do Jamanta. A viagem inclui uma paragem na Ilha do Farol para os participantes terem a oportunidade de assistir ao primeiro concerto da Orquestra Clássica do Sul no recinto do Farol do Cabo de Santa Maria.

A viagem inicia às 18h00, com partida do Cais da Porta Nova, em Faro, e termina com o regresso a Faro, após o concerto. Para mais informações e inscrições contactar a organização do evento através do tel. 918 779 155 ou pelo site go.jamanta.pt