“Substance” leva a arte contemporânea ao IPDJ

Publicado em 21 Março 2018 por RUA

Vai estar patente ao público, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., na Rua da PSP, em Faro, a partir de 23 de março até 12 de abril, a exposição de arte contemporânea “SUBSTANCE”.

A Direção Regional do Algarve do IPDJ abre a Galeria de Exposições a novas propostas, neste caso, alunos finalistas do curso de Artes Visuais da Universidade do Algarve, Rodrigo Rosa, curador, convoca os seus colegas Bruno Ceriz, Isabelle Andrade e Rúben Gonçalves, para colocar “À conversa” a sua interpretação intimista e pessoal da arte contemporânea e surge SUBSTANCE.

“SUBSTANCE” inaugura no dia 23 de março, pelas 18h00, e estará patente ao público até ao dia 12 de abril de 2018, e poderá ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 as 18h00, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., na Rua da PSP, em Faro.