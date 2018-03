“Spring Boogie” junta 500 paraquedistas de várias nacionalidades no Aeródromo Municipal de Portimão

Publicado em 19 Março 2018 por RUA

Com a chegada da primavera e da Páscoa, o Aeródromo Municipal de Portimão é o local de eleição para centenas de paraquedistas de todo o mundo que até dia 13 de abril estarão a participar no “Festival Spring Boogie 2018”. Das 08h00 às 20h00, os paraquedistas estarão com adrenalina no top para mais uma época de saltos para viver nos céus algarvios uma experiência memorável.

O período mais movimentado será de 3 a 8 de abril, com o evento “Sequential Games”, como tem sido habitual nos últimos anos. Este é um evento de voos de formação com mais de 100 pessoas e três aviões a voar ao mesmo tempo e que permite a formação de grandes e espetaculares figuras nos céus do Algarve. Este é, inclusive, o record não oficial de eventos de voos de formação em Portugal.

De 1 a 9 de abril, o Aeródromo Municipal irá receber alunos da “Imperial College de Londres” que, à semelhança de anos anteriores, vêm à Skydive Algarve para fazer o curso de queda-livre. Além destes dois eventos, está garantida a presença de grupos de inúmeras nacionalidades (Alemães, Polacos, Russos, Finlandeses, Belgas, etc.) e equipas que se deslocam à Skydive Algarve para treinarem para outras competições mundiais de paraquedismo. Se as condições meteorológicas o permitirem, os paraquedistas irão realizar saltos na Praia de Alvor, um dos pontos mais altos deste evento.

De referir, que durante este festival serão utilizados dois aviões Dornier G92, aeronaves de duas turbinas com capacidade para transportar simultaneamente 15 paraquedistas, que irão realizar os seus saltos a partir dos 14 mil pés de altitude, em cerca de 13 minutos.

O evento promovido pela Skydive Algarve contará com paraquedistas de várias nacionalidades que estarão acompanhados pelas suas famílias e que escolheram esta cidade para passar as suas férias, dinamizando a atividade económica local, em particular nos setores da hotelaria, restauração, aluguer de carros e comércio.

Esta é uma oportunidade única de experienciar o ambiente enérgico, divertido e multicultural que um “Festival Boogie” oferece num espaço que é já uma referência internacional.

O Aeródromo, uma referência incontornável para a comunidade aeronáutica internacional e é também um local privilegiado para a realização de vários eventos aeronáuticos, graças às excelentes condições atmosféricas aqui existentes, fazendo parte do seu portfólio importantes encontros anuais de paraquedismo que atraem a Portimão inúmeros participantes.