Spliknot com passagem por Lisboa dia 17 de agosto

Publicado em 28 Janeiro 2020 por RUA FM

Slipknot trazem a Portugal o seu sexto álbum de estúdio “We Are Not Your Kind”. A famosa banda de metal formada em Des Moines, Iowa, em 1995, prepara-se para entrar na Altice Arena, no dia 17 de agosto, prometendo aos seus fãs um concerto memorável.

Como convidados especiais, a abrir a hostes deste espetáculo único em Portugal, estão os aclamados Behemoth, banda polaca que faz parte do panorama musical do metal, desde 1991.

Depois de várias nomeações para os Grammy Awards, inúmeros álbuns de platina e mais de 1,7 biliões de visualizações no youtube, os Slipknot continuam a surpreender tudo e todos. ”We are Not your kind” é prova disso mesmo, conquistando um enorme reconhecimento por parte da crítica e fortes elogios dos fãs:

“With their latest studio album, Slipknot have released one of the strongest albums in their career,”- Consequence of Sound

The sheer ambition of We Are Not Your Kind is just as staggering as their seminal record Iowa – the dynamic might be even better.” – The Independent

The ‘Knot’s sixth album is an astonishing record.” – NME

“Solway Firth”, “Birth Of The Cruel” e “Unsainted” são as três faixas que mais se destacam no álbum. Cada uma delas interpretada num videoclip realizado por M. Shawn Crahan que, em apenas dois meses, atingiram um número de visualizações no Youtube que ultrapassaram os 58 milhões.

Com bilhetes à venda a partir do dia 1 de fevereiro, os fãs da banda liderada por Corey Taylor vão poder assistir a momento épico. Um espetáculo transcendente, que quer fazer história no ciclo de concertos de 2020 no nosso país.