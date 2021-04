South Music junta músicos do Algarve e profissionais da indústria musical em Faro, nos dias 15 e 16 de junho de 2021

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

Nos dias 15 e 16 de Junho de 2021, Faro, cidade candidata a Capital Europeia da Cultura 2027, transforma-se na Capital da Música em Portugal, realizando a primeira edição do SOUTH MUSIC. O evento tem por missão estimular o diálogo entre os músicos locais e os profissionais do sector musical, nomeadamente programadores, editores, agentes, produtores e meios de comunicação social. Este acontecimento assenta em quatro grandes vertentes: ações de formação e capacitação dos projetos musicais selecionados; showcases; networking; e conferências, com temas, convidados e moderadores a revelar brevemente, em conferência de imprensa. A comitiva de participantes e convidados será recebida pela organização do SOUTH MUSIC e seus embaixadores, Dino D’Santiago, Júlio Resende, Nuno Guerreiro, Viviane e Zé Eduardo, músicos consagrados com fortes ligações ao Algarve.

Os projetos musicais do Algarve sempre tiveram alguma dificuldade em ganhar dimensão fora da região. Ciente desta realidade, a organização decidiu empenhar-se em encurtar as distâncias através da criação de um circuito de comunicação fluido, começando pelo convite aos profissionais do sector musical para se deslocarem a Faro e conhecerem alguns destes projetos. Deste modo, o SOUTH MUSIC irá contribuir para dotar os artistas de ferramentas práticas que complementem o seu talento e os ajudem a alcançar a visibilidade necessária à integração no circuito musical nacional.

Para se candidatarem ao SOUTH MUSIC, os artistas, a solo ou em banda, deverão cumprir alguns requisitos, desde logo, apresentar criações originais e ser algarvios ou residentes no Algarve, sendo valorizada a ligação dos projetos a Faro. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 30 de Abril de 2021, através do preenchimento do formulário no site www.southmusic.eu, onde poderá ser consultado o regulamento completo.

Os projetos serão avaliados por um painel de júri constituído pelos jornalistas Inês Meneses e Rui Miguel Abreu; pelo animador de rádio Fernando Alvim; pelo director do Teatro das Figuras Gil Silva; pela promotora, agente, manager e presidente da direcção da APEFE Sandra Faria; pelo compositor, músico e produtor Renato Júnior; por Paulo Silva, programador do Festival Med e do Cineteatro Louletano; e por Nuno Saraiva, presidente da AMAEI.

Os projetos seleccionados terão oportunidade de se apresentar em formato showcase aos participantes no SOUTH MUSIC e frequentar ações de formação preparatórias, em áreas fulcrais para o desenvolvimento do seu percurso artístico.

Após o evento, o SOUTH MUSIC continuará como uma plataforma alojando vídeos, áudios, informações e contactos das bandas participantes, funcionando como um agregador de conteúdos e veículo de comunicação com a indústria musical.

O SOUTH MUSIC é uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, Teatro Municipal de Faro e Faro2027, relevante no processo de candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura, que tem procurado capacitar os agentes culturais. Nesse contexto, o SOUTH MUSIC pretende afirmar-se como um exemplo da forma como o sector cultural e criativo pode ser apoiado e incentivado. É também um modelo de cooperação regional, ao extrapolar as fronteiras do Município de Faro para abrir as candidaturas a todo os músicos e bandas do Algarve. A região tem respondido com o total apoio a este processo de candidatura através do envolvimento, desde a primeira hora, das principais entidades regionais, nomeadamente da AMAL, Universidade do Algarve e Região de Turismo do Algarve que se assumiram como co-produtoras da candidatura mas também da DRCultura, CCDR Algarve e IPDJ que confirmaram o seu interesse colaborativo. Importa ainda referir que o aumento da exportação da criatividade regional (interna e externa) é fundamental para dar a conhecer e expandir a produção cultural algarvia. No contexto específico do SOUTH MUSIC, além dos objetivos centrais da iniciativa, a Faro2027 irá apresentar a iniciativa SOUTH MUSIC Geração Cápsula, que procura chegar a jovens criativos dos 14 aos 18 anos, através de um processo de curadoria que irá permitir lançar uma nova geração de músicos de Faro e do Algarve.

O SOUTH MUSIC tem como parceiros a APEFE, SPA, GDA, Audiogest, AMAEI, Aporfest e a AEAPP – Associação Espectáculo.

Mais informação, relativa ao projecto e candidatura, disponível em www.southmusic.eu, ou através do mail info@southmusic.eu.