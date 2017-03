Sons da Frente promete mais música para Faro

Publicado em 09 Março 2017 por RUA

A Sons da Frente é uma nova empresa que acaba de se instalar em Faro com a ambição de ser música para os ouvidos dos farenses, dos algarvios e dos portugueses.

O investimento da Sons da Frente reflete a consciência das potencialidades agregadoras de Faro e considera que o Algarve merece uma oportunidade forte e dinâmica em termos de descentralização de concertos, eventos e programação cultural de impacto nacional.

Para conseguir fazer face a esses objetivos, estão em marcha dois projetos distintos e em diferentes alturas já em 2017. Os programas ainda estão em segredo dos deuses, mas podemos contar com nomes de referência da música nacional em diversos estilos, do pop ao jazz, passando pelo rock e o fado, sem esquecer o soul e o hip hop. O objetivo passa não só por trazer mais música para Faro e para as suas gentes, mas também, atrair mais pessoas a uma cidade que tem todas as condições necessárias para ser palco de mais concertos, de mais cultura, de mais sons.

A liderar a equipa da Sons da Frente está José Abel Cruz, um nome com larga experiência na área e que entre produção e management, já trabalhou com nomes como Pop Dell’Arte, Ena Pá 2000, Paco de Lucía, Seal, Maria Bethânia, entre muitos outros. Passou também por Marselha, onde foi responsável pela programação do Centro Cultural Espace Julien.