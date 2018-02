“Sons Antigos a Sul” leva L’Odyssee Delicieuse à Fortaleza de Sagres

Publicado em 26 Fevereiro 2018 por RUA

A Igreja de Nossa Senhora da Graça na Fortaleza de Sagres irá acolher o 3º concerto do ciclo de Música Antiga “Sons Antigos a Sul”, no próximo dia 3 de março (sábado) pelas 16 horas. Numa parceria com o Conservatório Superior de Música Pole d’Alienor ( França) será apresentada a estreia de L’Odyssee Delicieuse, com obras dos séculos XVI e XVII de Castello, Ortiz, Dalla Casa, Purcell, Goudimel, Campra e Lully.

LES VIOLONS D’ALIENOR é composto por Laurie Bourgeois (violino), Camélia Bichard (violino), Iris Parizot (viola de arco) e Oda Ropion (violoncelo).

O Ciclo de Música Antiga Sons Antigos a Sul [SAS] é um projecto anual dirigido pela Academia de Música de Lagos de promoção e divulgação da Música Antiga no Algarve, envolvendo ensembles profissionais emergentes no panorama nacional e internacional, com particular destaque para a promoção do património histórico da Peninsula Ibérica.

O “Sons Antigos a Sul” Temporada de Inverno, é um projeto cofinanciado pelo Fundo da União Europeia CRESC ALGARVE 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, em parceria com Pôle Aliénor CESMD de Poitou-Charentes e integra o DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos - programa cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

Entrada livre mediante pagamento de entrada no monumento.