“Sonhar em Sagres” assinala Dia de Portugal

Publicado em 05 Junho 2017 por RUA

A Direção Regional de Cultura do Algarve e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo associam-se na organização da iniciativa , a realizar-se na Fortaleza de Sagres, pelas 16h, dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Sagres, lugar mítico, finisterra de “lugares sonhados”, vive, na comunidade local, o Projeto “Eu Sonhava” organizado, promovido e implementado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo. “Eu Sonhava” tem como objetivo concretizar um sonho da vida dos seus utentes, motivando-os para conservar a esperança e a capacidade de sonhar até ao fim. Esses sonhos materializam-se, entre outros, na edição de um livro de poesia.

A iniciativa “Sonhar em Sagres” abraça este projeto, homenageando a Língua Portuguesa nas suas diversas expressões como a poesia, a literatura para a infância, os provérbios e os “sonhos” … em Sagres.

O programa inclui as apresentações do livro de poesia “Coleção de Epifanias/Colección de Epifanías” da autoria de Cláudio Guimarães dos Santos, poeta, artista plástico, diplomata e Vice-Consul do Consulado-Geraldo Brasil em Faro e do livro para crianças “Na Cuca do Coqueiro” de Amanda Bittencourt, terapeuta da fala, escritora e ilustradora.

Segue-se a apresentação de Rui Soares, pedagogo e presidente da Associação Internacional de Paremiologia, com “O provérbio como espelho da língua portuguesa” evidenciando como este facilita a comunicação entre povos de culturas diferentes e funciona como um mediador intergeracional.

Armindo Vicente, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo falará da “Importância das Instituições Sociais na Sociedade. Exemplo- Projeto “Eu Sonhava”, seguido de Poesias dos utentes/ idosos desta instituição.

A Academia de Música de Lagos encerrará esta sessão com um concerto.

Esta iniciativa é uma parceria com o Consulado do Brasil em Faro e a Associação Internacional de Paremiologia.

Conta com a colaboração da Câmara Municipal de Vila do Bispo e da Academia de Música de Lagos.