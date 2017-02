Sociedade Recreativa Artística Farense – Os Artistas celebram 3 dias de Carnaval

Publicado em 21 Fevereiro 2017 por RUA

Entre os dias 24 e 27 de Fevereiro, a (SRAF) vai ter vários eventos para assinalar a época de Carnaval.

Sexta-feira, 24 de Fevereiro, a partir das 22:30 há actuação dos “Your own Personal Dj’s”, com um rock distinto e ousado, mas agora especialmente adocicado e enternecido pelos confettis e serpentinas de carnaval.

Sábado, 25 de Fevereiro, das 15:00 às 18:00 há Carnaval Solidário da APATRIS 21. Em colaboração com a Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve, a SRAF organiza uma festa solidária. Este evento conta com um Baile de Carnaval, concurso de máscaras e fantásticos prémios ao longo de uma matiné na companhia da Dj Tangerine. Esta é uma festa cujas receitas revertem a favor da APATRIS21.

Também no sábado, a partir das 22:30 há Edição especial de Carnaval que junta em palco Los Muertos Dj’s. Um djset rebuscado, imponente e que ressuscita os últimos murmúrios de Lemmy Kilmister, Alan Vega, Leonard Cohen, David Bowie, Prince e George Michael. O público é encorajado a vir mascarado das personalidades que mais marcaram o ano de 2016.

Já na segunda-feira, dia 27 de Fevereiro, a partir das 22:30, são feitas as últimas revelações carnavalescas do DJ residente, Renato aka Renato, para animar os foliões que ainda querem continuar em festa.

Todos os eventos têm lugar na sede da SRAF, na Rua do Montepio, nº10, em Faro.