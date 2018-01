Snow Patrol regressam ao NOS Alive

Publicado em 16 Janeiro 2018 por RUA

Os Snow Patrol são a primeira confirmação para o Palco NOS no dia 12 de julho do NOS Alive’18. A banda de Gary Lightbody, Nathan Connolly, Paul Wilson, Jonny Quinn e Tom Simpson traz ao Passeio Marítimo de Algés o tão aguardado sétimo álbum de estúdio, com data de lançamento prevista para maio deste ano.

O grupo que junta elementos da Irlanda e da Escócia, já conta com seis álbuns no repertório e milhões de discos vendidos por todo o mundo, dos quais constam sucessos como “Run”, “Chasing Cars”, “Open Your Eyes”, “Signal Fire” e “Just Say Yes”.

Formados na década de 90, os Snow Patrol atingiram o reconhecimento mundial com a música “Chasing Cars” do Disco Platina “Eyes Open”, álbum mais vendido desse ano no Reino Unido, mantendo-se na Billboard 200 durante mais de 15 semanas.

O quinteto já conta com 25 prémios e 51 nomeações em mais de 20 anos de carreira. A banda promete encher o recinto com um concerto imperdível no dia 12 de julho no Palco NOS.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não

querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.