“SMACK 2017 – Silves, Mais Arte e Cultura” decorre em Armação de Pêra

Publicado em 08 Setembro 2017 por RUA

Promovido pela APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve, realiza-se na Fortaleza de Armação de Pêra, entre os próximos dias 06 e 11 de setembro, o “SMACK 2017 – Silves, Mais Arte e Cultura”.

A promoção da inclusão social através da cultura e a potenciação da oferta cultural da região do Algarve, assim como sensibilizar, alertar e animar a sociedade civil para a necessidade da inclusão das pessoas com e sem deficiência, combatendo o racismo, a xenofobia e a exclusão social, são os principais objetivos deste evento.

São cerca de 25 os artesãos presentes nesta iniciativa que trará à Fortaleza de Armação de Pêra as mais variadas formas de cultura, onde se incluem, para além do artesanato, a música, pintura, malabarismo, cinema ao ar livre e teatro.

A Câmara Municipal de Silves – atendendo aos fins meritórios a que o SMACK 2017 se destina no âmbito do apoio à pessoa excecional e portadora de deficiência e à natureza cultural e artística deste evento, que conta com o apoio e parceria da Junta de Freguesia de Armação de Pêra – emitiu as licenças necessárias à realização do evento.

Destaque-se ainda a “CLÃ – Associação de Comerciantes de Armação de Pêra”, que viabilizou a permitiu a realização do SMACK 2017, considerando os fins culturais, artísticos, sociais e humanitários, que suportam a iniciativa da APEXA.