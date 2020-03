Slimmy celebra o 10º aniversário do álbum “Be Someone Else” com um concerto em casa a 27 março no Instagram

Publicado em 25 Março 2020 por RUA FM

Slimmy aka Paulo Fernandes celebra o 10º aniversário do seu álbum “Be Someone Else” com um concerto a partir de casa, no próximo dia 27 de Março, às 21h, no seu Instagram: https://www.instagram.com/slimmy_music/

O álbum lançado em 2010 ficou marcado pelos singles “Be Someone Else”, “The Games you Play” – apresentado no Elite Model Look of the Year – e “In This Town”, esta última integrada novamente na série Morangos com Açúcar, e com airplay na rádio Comercial (participação no programa “O Primo”).

Slimmy que comemora este ano 20 anos de carreira, foi um dos primeiros artistas a oferecer a sua música através de atuações a partir de casa, com o Movimento “Stay at Home With / Fica em Casa com”, uma iniciativa da artista Lika.

O Movimento começou como um apelo à quarentena voluntária e com o objetivo de fazer companhia a todos aqueles que estão em isolamento. É também uma iniciativa que pretende manter o apoio aos músicos nestas circunstâncias difíceis mas que transmite uma mensagem de esperança.

Com uma carreira já reconhecida na música nacional, destaca-se a passagem de Slimmy por Londres, pelas mãos de Saul Davies, guitarrista dos JAMES, que foi manager e co-produtor do disco de estreia de Slimmy. Slimmy viu assim o tema “Bloodshot Star” entrar num dos episódios da mundialmente conhecida série americana “CSI: Miami” e a música “Self Control” nos resumos desportivos do canal televisivo britânico Sky Sports.

O reconhecimento chegou com o álbum de estreia: “Beatsound Loverboy” em 2007, considerado o terceiro melhor álbum nacional desde 1994, numa votação realizada para comemorar os 15 anos da Antena 3 em 2009. Destacaram-se os singles “You Should Never Leave Me (Before I Die)” e “Beatsound Loverboy” (6 semanas em número 1 no top da Antena 3 – a3-30).

O álbum “Beatsound Loverboy” valeu ainda a Slimmy a nomeação da MTV para o Best Portuguese Act e para os Globos de Ouro.

Em 2019 lançou o mais recente álbum “I’m Not Crazy, I’m In Love”.