Slimmy celebra 20 anos de carreira com Best Of especial e com o vídeo “Set Me on Fire”

Publicado em 19 Fevereiro 2021 por RUA FM

Slimmy celebra 20 anos de carreira com uma edição especial do seu primeiro Best Of, que para além de incluir 21 temas, traz um livro de fotos alusivo a cada um dos anos, pins, e uma pasta com acesso a material exclusivo e inédito, como concertos, remixes, demos, etc.

A edição “20 Years, The Best(Of) is Yet To Come” recupera ainda um dos temas mais eletrizantes do seu primeiro álbum com o single “Set Me on Fire”.

Nesta edição especial destacam-se temas como “Beatsound Loverboy”, “Um Anjo Como Tu”, “You Should Never Leave Me Before I Die”, entre muitos outros.

A carreira de Slimmy começa no início dos anos 2000 e em 2007 tornou-se na “next big thing” com o álbum “Beatsound Loverboy”, com singles a serem êxitos na rádio, um tema na banda sonora da série “CSI Miami” e convidado para todos os programas de rádio e televisão.

Foi também com este álbum que Slimmy ganhou a nomeação da MTV para o Best Portuguese Act e para os Globos de Ouro.

“Beatsound Loverboy” foi considerado o terceiro melhor álbum nacional desde 1994, numa votação realizada para comemorar os 15 anos da Antena 3 em 2009.

O músico portuense percorreu o país com a Sex&Love Tour que, entre 2007 e 2009, registou mais de 150 concertos entre os quais se destacam aqueles apresentados em festivais como o Paredes de Coura 2007 (palco secundário) e o Marés Vivas 2008 no palco principal, primeiras partes em concertos de Moby e The Prodigy.

De 2010 a 2018 Slimmy continuou a trabalhar, lançando alguns álbuns e EP’s, desde “Be Someone Else” em 2010, “Freestyle Heart” em 2013, “Left in the dust” EP em 2016 e “Beatsound loverboy remastered + B sides” em 2017.

Em 2019 lançou o álbum “I’m not crazy, I’m in love”, o 4º disco de originais que contém 10 temas em inglês e 5 em português, com edição da INDEPENDENTrecords. “I’m not crazy, I’m in love” é uma resposta emotiva e positiva de SLIMMY a uma depressão que o afastou durante alguns anos, cujas marcas deixadas se refletem nas histórias das canções, com destaque para uma aposta forte no português e numa sonoridade mais pop.

Slimmy e a sua sonoridade electro rock aliada ao seu visual irreverente conquistou sem dúvida o seu lugar na História da música nacional.

SLIMMY- 20 YEARS, THE BEST(OF) IS YET TO COME encontra-se disponivel em www.facebook.com/slimmymusic

DISCOGRAFIA:

2007 – Beatsound Loverboy

2008 – Slimmy Unplugged

2010 – Be Someone Else

2013 – Freestyle Heart

2016 – Left in the dust EP

2017 – beatsound loverboy remastered + B sides

2019 – I’m not crazy, I’m in Love

2021 – 20 Years, The Best (Of) is Yet To Come