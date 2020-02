Skunk Anansie celebram 25 anos de carreira com duas datas em Portugal

Publicado em 19 Fevereiro 2020 por RUA FM

Os Skunk Anansie anunciam tournée europeia com passagem por Porto e Lisboa, nos dias 9 e 11 de novembro 2020. Os bilhetes serão colocados à venda dia 21 de fevereiro nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Após celebrarem 25 anos de carreira em 2019, com o lançamento do álbum 25LIVE@25, e terem passado grande parte do ano numa tour que recebeu algumas das melhores críticas da sua carreira, os ícones do rock britânico, anunciam o seu regresso às salas europeias com uma tournée que arranca em 24 de Outubro em Reykjavik e passa por mais de 20 cidades.

A passagem por Portugal acontece no dia 9 de novembro no Coliseu do Porto Ageas, e no dia 11 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A banda lançou em 2019 a primeira música nova no espaço de três anos. O brilhante tema “What You Do For Love” foi um sucesso instantâneo junto dos fãs.

Recentemente seguiu-se “This Means War” acompanhado de um vídeo de uma atuação de uns fervilhantes Skunk Anansie para 800 mil pessoas na Polónia.

Os últimos 25 anos viram a banda ser aclamada mundialmente como umas das maiores bandas de rock britânicas de todos os tempos, a própria Skin (vocalista) tornou-se numa das performers mais icónicas, modelo e musa para vários designers, e reconhecida como revolucionária do papel das mulheres na indústria da música.

O estatuto dos Skunk Anansie continua inabalado. 2019 foi também o ano em que a banda foi presenteada com o prémio Hall of Fame nos prémios Kerrang. Prémio já atribuído a nomes como Rage Against The Machine, Iron Maiden, Green Day, Metallica e Marilyn Manson. Serão dois grandes concertos de celebração dos 25 anos de carreira da banda londrina.