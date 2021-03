Skunk Anansie adiam concertos para março de 2022

Publicado em 03 Março 2021 por RUA FM

Os espetáculos de Skunk Anansie, nos dias 5 e 6 de maio de 2021, encontram-se adiados para os dias 18 e 19 de Março de 2022, no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa, respetivamente.

Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas. Para mais informações, contactar através do e-mail ticketing@everythingisnew.pt.

Coliseu do Porto AGEAS | 18 de março de 2022

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00

Coliseu de Lisboa | 19 de março de 2022

Abertura de Portas: 20h00

Início de Espetáculo: 21h00