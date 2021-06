“Sixth Trio” sobe ao palco do Cantaloupe café neste domingo!

Publicado em 23 Junho 2021 por RUA FM

Jorge Fernadez , Juanma Dominguez e Lutfi Jakfar nasceram para tocar juntos. Com a mesma cultura, o mesmo feeling e com lirismo similar. O trio de Keith Jarrett et celui de Bill Evans bien sûr, ou le trio de Joey Calderazzo, mais atual, são consideradas a sua principal inspiração; pelo habilidade de fazer algo novo com as coisas do passado, triturando os temas mais célebres para levar o ouvinte a territórios desconhecidos. Os três artistas buscam o equilíbrio entre eles próprios, a sensação do espaço e principalmente, transformar a experiência em uma visão criativa em todos os momentos.

O trio se encontra neste domingo, dia 27 de junho, no Cantaloupe Café, em Olhão, a partir das 18h45. A lotação é reduzida, e as reservas devem ser realizadas pelo telefone: 289 704 397