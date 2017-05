Site da Câmara Municipal de Vila do Bispo entre os melhores a nível nacional

Publicado em 06 Maio 2017 por RUA FM

No âmbito da 9ª edição do Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas, o site da Câmara Municipal de Vila do Bispo acaba de ser distinguido ao conquistar o primeiro lugar do ranking no critério “serviços online”, o segundo no ranking global e ainda o quarto lugar no critério “conteúdos: tipo e atualização”, no universo dos 308 municípios.

A apresentação dos resultados e a entrega dos respetivos troféus decorreu hoje, dia 5 de maio, no Auditório da Microsoft, em Lisboa, numa sessão presidida pelo secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel e onde a Câmara Municipal de Vila do Bispo se fez representar pelo seu presidente, Adelino Soares.

Estes dados agora divulgados referem-se ao ano 2016 e são o resultado de um estudo elaborado pelo (Gávea) - Laboratório de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade de Informação da Universidade do Minho e tem por base a análise de quatro grandes critérios: Critério 1 Conteúdos: Tipo e Atualização; Critério 2: Acessibilidade, Navegabilidade e Facilidade de Utilização dos sítios Web; Critério 3: Serviços Online; e, por último, Critério 4: Participação, tendo por base a observação direta dos websites dos 308 municípios.

Recorde-se que desde 1999 que o Gávea tem efetuado este estudo, designado “Avaliação da Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas” e que tem como objetivo avaliar a presença na Internet das Câmaras Municipais portuguesas e assim retratar o estado da modernização Web das Câmaras Municipais e do nível da sua relação eletrónica com os munícipes.

Para Adelino Soares “Este resultado é um motivo de orgulho para o município e mostra que Vila do Bispo está no caminho certo na forma como comunica com a população através da Internet”.

O relatório final deste estudo está disponível aqui