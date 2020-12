Silves vive a Alegria do Natal

Publicado em 09 Dezembro 2020 por RUA FM

Silves Alegria do Natal está de volta com as cores, brilho e misticismo da quadra natalícia, animando a cidade de 7 de dezembro a 7 de janeiro próximo. Um comboio e um carrossel – que farão a delícias dos mais novos – o mercadinho de Natal, a casa do Pai Natal, figuras natalícias de grande dimensão e animação são alguns dos atrativos. A entrada é livre.

Esta 4.ª edição do evento leva até à Praça Al-Muthamid, para além de diversos elementos decorativos como o tradicional trenó familiar e a casa do Pai Natal, um mercadinho de Natal com bebidas quentes e outros produtos alimentares, e contará com outras novidades, nomeadamente a instalação de um carrossel e a circulação de um comboio de Natal no recinto. Como habitualmente, haverá, ainda, neste espaço uma tenda grande onde se irão dinamizar diversos espetáculos, no âmbito do apoio da autarquia aos artistas locais. Mas as novidades não ficam por aqui… Este ano, quem passar pelo “Silves Alegria do Natal” não pode deixar de visitar a “photowall” para registo fotográfico da visita ao evento e, assim, poder recordar mais tarde esta experiência.

À semelhança da edição anterior, as vilas de Armação de Pêra e de SB Messines tornam-se, também, núcleos de animação, com alguns elementos cénicos da atividade e da quadra, uma photowall e um comboio de Natal, que circulará junto à Fortaleza e ao Jardim Municipal das referidas localidades, respetivamente.

Adicionalmente haverá, ainda, áreas de animação. Uma delas será na Praça Al-Muthamid, local onde decorrerão espetáculos com atuações nos dias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 de dezembro, no âmbito da rúbrica de apoio aos artistas locais, denominada os Santos da Casa; no dia 04 de janeiro com um concerto de ano novo e a 6 de janeiro com o habitual Encontro de Janeiras. A entrada é livre mas requer a apresentação de voucher, que poderá ser recolhido na Biblioteca Municipal de Silves até duas horas antes de cada espetáculo ou no próprio local no dia e hora do evento (estando, neste caso, sujeito à disponibilidade de lugares). Decorrerá também um ciclo de concertos de Natal em todas as freguesias do concelho com espetáculos nas Igrejas e Sé Catedral de Silves. A entrada nestes espetáculos é gratuita, requerendo, no entanto, a apresentação de voucher que poderá ser levantado no local, nos momentos que antecedem o espetáculo. Os interessados poderão consultar os programas de animação com detalhe no portal do Município de Silves, em https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/7160/de-7-de-dezembro-a-7-de-janeiro-silves-vive-alegria-do-natal.aspx.

De referir que a realização do Silves Alegria do Natal e dos espetáculos a ele associados cumpre as normas e diretrizes da DGS, sensibilizando-se, no entanto, os participantes a cumprirem as regras básicas de uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento de segurança e etiqueta respiratória.

A Câmara Municipal de Silves convida, assim, todos a fazerem parte desta festa e a visitar Silves nesta alegria do Natal.

Horário: 14h00-20h00

Aberto todos os dias (exceto 24, 25 e 31 de dezembro.2020 e 01 de janeiro.2021)