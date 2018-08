Silves recebe Festival da Juventude

Publicado em 27 Agosto 2018 por RUA

No próximo dia 15 de Setembro decorre em Silves o Festival da Juventude.

Este é um evento musical, de entrada gratuita, com o intuito de agradar ao maior número de pessoas, justificando por isso os diversos estilos musicais, que se misturam e complementam, como uma paleta de cores.

O Festival começa às 21h, com a banda jovem da Filarmónica Silvense, que faz a sua adaptação de temas pop actuais. Bruno Mars com um toque de Beethoven é possível!

O rapper Dezman entra em palco de seguida, com o seu hip-hip de mensagem astuta, direita e inquieta, incendiado pelas suas rimas de crítica à sociedade descartável dos dias de hoje. Ninguém escapa à língua afiada de Dezman e aos seus beats.

As sonoridades mais ásperas seguem-se com Vítor Bacalhau, senhor de um blues rock potente, de origem no delta do Mississippi, mas com passagem obrigatória pela casa dos monstros do rock, como Zeppelin ou Deep Purple. Virtuoso guitarrista, é um show por si só. O bluesman vem apresentar seu álbum de 2017, Cosmic Attraction.

Por último, mas não em último, os The Quartet of Woah sobem ao palco. Esta banda lisboeta é uma bomba! O seu primeiro disco, Ultrabomb, foi considerado álbum do ano em diversas publicações. A banda apresenta um som entre o rock psicadélico e o stoner, com duas vozes que casam no céu para rapidamente descerem ao inferno das nossas almas. A não perder a potência e a mestria destes lisboetas endiabrados, que trazem na bagagem o seu último disco, homónimo, lançado o ano passado.

A acabar a noite, um dj set rockalhado pelos Your Own Personal Dj’s, que vão fazer bater o pé até ao cair do pano, lá mais para as tantas da manhã.

Este evento é organizado pela UUIVUH – Associação Cultural e pelo Município de Silves.

O Festival da Juventude início às 21h nas Piscinas Municipais de Silves, no Parque da Cidade.

A entrada é livre.