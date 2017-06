Silves recebe Beer Fest de 15 a 18 de Junho

Publicado em 08 Junho 2017 por RUA

A edição de 2017 do Beer Fest decorrerá de 15 a 18 de junho, na Praça Al-Mutamid, em Silves. Este evento organizado pelo Silves Futebol Clube conta com o apoio do Município.

A grande atração desta festa são precisamente as cervejas, pois estarão presentes algumas das principais marcas nacionais, bem como diversas cervejas artesanais, podendo os presentes degustar sabores muito distintos.

Para além disso, o evento reunirá artesanato, gastronomia, workshops, showcooking e terá uma área lounge.

A música marcará presença com dois palcos e diversos nomes: Mário Dias, US2, Zeca e os Pelintras, Ondina Santos, Reflect, A Tiborna das Cantigas, Insert Coin e Xico Barata são os destaques deste programa de atividades, que inclui, ainda, a presença dos ranchos Folclóricos de SB Messines e do Algoz, bem como diversos apontamentos de animação de rua.

+ info: https://www.facebook.com/silvesbeerfest/