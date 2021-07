Silves inicia preparativos para a Feira Medieval

Publicado em 16 Julho 2021 por RUA FM

Silves prepara-se para ser palco do evento Silves Medieval, a decorrer de 30 de julho a 22 de agosto. Nestes dias, a cidade veste as cores e adereços medievais tão únicos e representativos do evento que, durante quase duas décadas, animou a cidade, deu a conhecer e reavivou a sua História, tão intrinsecamente ligada à presença árabe no al-Gharb al-Andaluz e prepara outras surpresas, que serão anunciadas oportunamente. Apesar das restrições resultantes da pandemia por COVID-19, o Município de Silves pretende com a dinamização desta ação, e sempre no estrito cumprimento das recomendações da DGS, apoiar e alavancar o tecido económico do concelho, num momento particularmente difícil que o comércio, a restauração e a hotelaria atravessam.

Neste contexto, quem visitar a cidade de Silves durante este período poderá encontrar uma cidade engalanada, passear pelas suas ruas decoradas com os adereços habitualmente utilizados nas edições da Feira Medieval e registar o momento num dos diversos Cenários com História preparados e idealizados pela autarquia. Para além do pátio al-andaluz localizado defronte do edifício dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Silves apresenta mais duas novidades: um monumental pórtico localizado na rua 5 de Outubro assinala a entrada num ambiente mágico e verdadeiras obras de arte inspiradas no Alcorão decoram a habitual mesquita, já erguida junto ao torreão da cidade. Ao ambiente e atmosfera únicos do centro histórico, juntar-se-á a vertente gastronómica, onde poderão ser apreciados verdadeiros e diversificados sabores medievais nos restaurantes da cidade.

A Câmara Municipal de Silves convida todos a visitar e a experienciar este ambiente único vivido em território do aspirante a Geoparque Algarvensis. A cidade e o comércio aguardam por todos para reescrever esta Nova História.