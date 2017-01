“Silves Capital da Laranja” chega em fevereiro

Publicado em 23 Janeiro 2017 por RUA

Destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da 1ª mostra “Silves Capital da Laranja”, que abre portas no próximo dia 17 de fevereiro, na Fissul – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves e tem entrada livre.em Silves e termina no dia 19 e é promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS).

Este evento surge também como mais uma iniciativa promovida pela autarquia para consolidar a marca, que foi apresentada no dia 9 de abril de 2016 e que tem vindo a ser dinamizada desde então, em diversas ações, das quais a autarquia destaca o “Fim de Semana com sabor a Laranja”, que decorreu em novembro passado.

«Voltamos a vincar, com a realização deste evento, uma posição relativamente à produção dos citrinos e à afirmação desta marca que nos parece determinante: em Silves a laranja e demais citrinos são um símbolo de qualidade», explica Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal.

A autarca realça ainda que com este evento se cria um espaço para que os citricultores possam chegar a vários públicos e, sobretudo, onde possam discutir, partilhar e analisar os problemas que afetam o sector.

Produtores, empresas ligadas à comercialização de maquinaria e produtos fitofarmacêuticos terão, neste certame, a possibilidade de poder dar a conhecer o seu trabalho e de debater os seus problemas, já que um dos momentos mais importantes da “Silves Capital da Laranja” será a conferência “Laranja XXI” que reunirá, no dia 17 de fevereiro, reputados especialistas na área da citricultura, quer nacionais quer estrangeiros. Temas como o “Financiamento no âmbito do PDR2020”, “A qualidade dos citrinos do Algarve: Ameaças, desafios e oportunidades” ou a “Produção de citrinos em modo Biológico na Andaluzia” são apenas alguns dos temas em destaque nesta ação, que terminará com uma mesa redonda, pelas 16h30, para o debate sobre a “Produção, Comercialização e Distribuição de Citrinos no Algarve”.

Para além do debate sobre as questões agrícolas, o certame terá outros momentos de animação, entre os quais se destaca o concerto do grupo Deolinda, que atuará no palco principal da Fissul no dia 18, pelas 21h30. O fado e a música tradicional portuguesa também marcarão presença, nomeadamente pelas vozes de Argentina Freire, conhecida fadista que atua pelas 21h00 do dia 17 e do grupo Vá de Viró, que estará na Fissul no dia 19, às 16h00, encerrando o programa musical do evento.

Para além destes grupos e da animação de rua que será constante, os Agrupamentos de Escolas do Concelho participarão com momentos musicais dinamizados pelos alunos e docentes.

Outro dos momentos altos desta atividade será o “Concurso Regional de Cocktails”, que decorrerá ao longo do dia 18, revelando os melhores profissionais de bar da região. Dinamizado pela Associação de Barmen do Algarve, com o apoio da autarquia, o concurso terá provas que poderão ser acompanhadas por quem visitar a Mostra durante a tarde e trará, ainda, dois workshops, durante a manhã: “Mixologia com laranja” e “Água Castelo e o seu uso com citrinos”. Os vencedores serão agraciados com o troféu “Silves Capital da Laranja”.

A gastronomia também marcará presença, nomeadamente com um showcooking, dinamizado pelo Chef Luis Santos e com a presença de alguns espaços de restauração, que trarão os sabores e os aromas da laranja e demais citrinos aos visitantes.

Artesanato, muita festa e alegria, completam o cenário desta 1ª Mostra “Silves Capital da Laranja”.

Este evento conta com a parceria da DRAPAlg, UALG, RTA, Agrupamento de Escolas de Silves e Agrupamento de Escolas Silves-Sul.

A primeira mostra “Silves Capital da Laranja” é organizada pela Câmara Municipal e tem entrada livre.

Agricultura, gastronomia, artesanato e muita animação prometem atrair visitantes de vários pontos do País e turistas estrangeiros. Da iniciativa fazem parte debates, conferências, worksops, um concurso de cocktails, uma exposição de máquinas e até uma marcha passeio.

No que respeita ao programa de animação destaque para os Deolinda, que sobem ao palco sábado, dia 18. Na primeira noite do evento são os sons do fado que marcam presença, com Argentina Freire. No último dia do certame os algarvios Vá de Viró são os convidados musicais. Todos os dias há ainda animação de rua.

Programa Silves Capital da Laranja:

Sexta-feira, dia 17 de fevereiro

10h00 – Abertura do Conferência “Laranja XXI” e da Mostra

10h300 (aproveitando o coffee break da conferência) – Abertura oficial da mostra “Silves Capital da Laranja”

11h00 - Reinício do Conferência “Laranja XXI”

12h30 | 14h00 – Pausa para almoço da Conferência “Laranja XXI”

21h00 – Noite de fado, com Argentina Freire

23h00 – Encerramento da feira

Ao longo do dia: Atuação dos Agrupamentos de Escolas do Concelho

Sábado, 18 de fevereiro

10h00 – Abertura da Feira

10h00 – Início do Concurso Regional de Cocktails, com a realização de dois workshops: Mixologia com laranja (aguardo indicação do formador) e Água Castelo e o seu uso com citrinos (aguardo indicação do formador)

11h00 – Animação para crianças

12h30 | 14h30 – Pausa para almoço do Concurso Regional de Cocktails

15h00 – Atuação dos “Jovens Talentos do Concelho”

15h00 – “CELTONITA”; o que é? Seu contributo para uma citricultura de alto rendimento, pelo Engº Filipe Ferreira (Zeocel)

16h00 – Apresentação de produtos – empresa Aquagri

19h00 – Conclusão do Concurso Regional de Cocktails

20h30 – Entrega dos prémios do Concurso Regional de Cocktails – Prémios Silves Capital da Laranja

21h30 – Atuação dos Deolinda

23h00 – Encerramento da feira

Domingo, dia 19 de fevereiro

10h00 – Abertura da Feira

10h00 – Partida da Marcha dos Namorados (Piscinas Municipais de Silves)

11h00 – Atuação dos “Jovens Talentos do Concelho”

12h00 – Chegada dos participantes na Marcha dos Namorados (Fissul)

14h00 – Atuação do Grupo de Cantares “Os Laranjinhas”

15h00 – Atuação do Rancho Folclórico de SB Messines

15h00 – “O futuro da apicultura em Portugal” – CNA/Viver Serra

15h30 – Showcooking com o Chef Luís Santos

16h00 – Atuação do Grupo “Vá de Viró”

18h00 – Encerramento da Feira

Todos os dias:

. Animação de Rua

. Exposição de máquinas

Conferência Laranja XXI

Programa:

10.00h – Sessão de Abertura da Conferência.

- Exma. Sra. Presidente da Camara Municipal de Silves – Dra. Rosa Palma.

- Diretor Regional de Agricultura e pescas do Algarve – Eng.º Fernando Severino.

- Universidade do Algarve – (a aguardar confirmação).

10.30h – Coffee Break

“Abertura e Inauguração oficial do certame”.

11.00h – ” Financiamento no âmbito do PDR2020. ” Direção de serviços de Investimento da DRAP Algarve.

11.30h –. “Lei da aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos/ Inspeção de Pulverizadores” – Técnico da DRAP Algarve – Celestino Soares.

12.00h – “Pragas e doenças emergentes / Inimigos de Quarentena, relacionados com a cultura dos citrinos” – Técnico da DGAV – a convidar.

12.30h – Debate

13.00h – Pausa para Almoço.

14.30h – “A qualidade dos citrinos do Algarve: Ameaças, desafios e oportunidades”. Universidade do Algarve – Prof. Amílcar Duarte.

15.00h – Produção de citrinos em modo Biológico na Andaluzia – Espanha – técnico da Junta da Andaluzia – Francisco José Arenas.

15.30h – Debate

16.00h – Coffee Break.

16.30h – Mesa Redonda

“ Produção, Comercialização e Distribuição de Citrinos no Algarve”

17.00h – Encerramento dos trabalhos.