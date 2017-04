Silves assinala dia Internacional da Liberdade de Imprensa com conferência

Publicado em 19 Abril 2017 por RUA

Uma conferência sobre a Liberdade de Imprensa terá lugar no próximo dia 3 de maio, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal de Silves (BMS). A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, terá como convidadas Elisabete Rodrigues e Paula Bravo, na qualidade de oradoras, e de António Guerreiro, professor e diretor da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, na qualidade de moderador.

Elisabete Rodrigues, diretora do jornal online Sulinformação, abrirá o primeiro painel com uma comunicação subordinada à temática “Liberdade de Expressão, Expressão da Liberdade”. “Há liberdade na proximidade?” é a grande pergunta à qual Paula Bravo, diretora do jornal Terra Ruiva, procurará responder através da sua intervenção.

Esta é a segunda de um ciclo de conferências que serão dinamizadas na BMS com o objetivo de promover e ampliar a dimensão do ato de ler, através do confronto de ideias, associando-se à comemoração de datas especiais e, neste caso, à comemoração do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa.

Mais informações sobre esta atividade poderão ser recolhidas junto da Biblioteca Municipal de Silves ou através do telefone 282 440 899 ou email biblioteca@cm-silves.pt.

+ informação sobre as oradoras:

» Elisabete Rodrigues

Nota Curricular: Diretora do Jornal online Sul Informação. É Licenciada em Comunicação Social. Trabalhou no semanário «O Jornal», na Agência Notícias de Portugal, na Agência Lusa, no «Independente», no «Diário de Notícias». Foi chefe de redação do semanário regional «Barlavento». Vencedora de diversos prémios de jornalismo, o mais recente, o Prémio Melhor Trabalho Jornalístico/Media, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) ao jornal Sul Informação.

Foi professora do Curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve e formadora de professores na área dos Media.

» Paula Bravo

Nota Curricular: Diretora do Jornal Terra Ruiva. É licenciada em Comunicação Social. Exerceu funções de jornalista no “Expresso, no “O diário”, no “Observador”, no “Jornal do Algarve” no “Avezinha”, na revista “Algarve Batom” e na revista “Acordo Secreto”. É dirigente associativa da Casa do Povo de Messines e Sociedade de Instrução e Recreio Messinense. Vencedora do 2º lugar no Prémio Samuel Gacon, instituído pela RTA, para os melhores trabalhos da Imprensa Regional.

Foi professora de Comunicação Social e de Português e formadora em cursos profissionais.